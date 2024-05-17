TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео. Функция доступна ограниченному числу пользователей. В ближайшее время разрабочики не планируют распространять ее на всех, пишет TechCrunch.

Цель увеличения времени — предоставить авторам роликов возможность эксперементировать с новыми форматами. В компании надеются, что пользователи, которые обычно загружали свой контент на YouTube, будут размещать его и в TikTok.

В мае TikTok полностью возобновил работу в России. Пользователи могут смотреть и публиковать видеоролики. Соцсеть приостановила стриминг и ввела запрет на публикацию новых роликов в России в марте 2022 года из-за закона о фейках. Официально о возобновлении работы TikTok со стороны администрации соцсети не сообщалось.

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