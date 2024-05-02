Приложение TikTok полностью возобновило работу в России. Пользователи могут смотреть и публиковать видеоролики. Соцсеть запретила размещать новые ролики в РФ и приостановила стриминг в марте 2022 года.

Приложение социальной сети TikTok полностью возобновило работу в России. Об этом сообщил ТАСС, также информацию о возобновлении работы подтверждают пользователи соцсети.

Сообщается, что пользователи TikTok из России теперь могут просматривать и публиковать видеоролики, а само приложение полноценно работает на iOS и Android.

Однако некоторые пользователи из РФ все еще не могут воспользоваться всеми функциями приложения, убедились редакторы RB.RU. На главной странице приложения по–прежнему опубликовано объявление, что некоторые функции TikTok ограничены в РФ.

Официально о возобновлении работы TikTok со стороны администрации соцсети не сообщалось.

TokTok приостановил стриминг и ввел запрет на публикацию новых роликов в России в марте 2022 года из-за закона о фейках.

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