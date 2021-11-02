Увольнение сотрудников не помогло бизнесу сохранить выручку на докризисном уровне – исследование

Почти четверть российских компаний малого и среднего бизнеса уволили часть сотрудников, чтобы сохранить выручку на докризисном уровне, но эта мера им не помогла. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном «Райффайзенбанком».
24% участников исследования прибегли к сокращению персонала, чтобы снизить риски для бизнеса в период пандемии коронавируса. При этом 56% компаний, которые уволили часть сотрудников, в итоге не смогли сохранить показатели выручки на докризисном уровне.
При этом компаниями помогли другие меры по борьбе с кризисом, например, программы государственной поддержки или реструктуризация кредитов.
«Райффайзенбанк» проводил исследование совместно с B2B International. Эксперты провели анализ более 200 российских компаний с годовой выручкой более 538 млн рублей.
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Фото на обложке: FOTOGRIN /
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