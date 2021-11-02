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Увольнение сотрудников не помогло бизнесу сохранить выручку на докризисном уровне – исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Почти четверть российских компаний малого и среднего бизнеса уволили часть сотрудников, чтобы сохранить выручку на докризисном уровне, но эта мера им не помогла. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном «Райффайзенбанком».

Увольнение сотрудников не помогло бизнесу сохранить выручку на докризисном уровне – исследование

24% участников исследования прибегли к сокращению персонала, чтобы снизить риски для бизнеса в период пандемии коронавируса. При этом 56% компаний, которые уволили часть сотрудников, в итоге не смогли сохранить показатели выручки на докризисном уровне.

При этом компаниями помогли другие меры по борьбе с кризисом, например, программы государственной поддержки или реструктуризация кредитов.

«Райффайзенбанк» проводил исследование совместно с B2B International. Эксперты провели анализ более 200 российских компаний с годовой выручкой более 538 млн рублей. 

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Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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