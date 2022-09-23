Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»

Кобейджинговые карты Uzcard– «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре на территории Узбекистана. Ограничения коснулись только карт «Мир», выпущенных не в Узбекистане, а также кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей.

Местные «Туробанк», «Микрокредитбанк» и Народный банк уже удалили разделы о выпуске таких карт.

Ранее банки Казахстана, Турции и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне сообщений Минфина США о рисках вторичных санкций.

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.

В России с 1 ноября этого года напрямую из бюджета на карту «Мир» будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Например, компенсацию на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, субсидии на приобретение жилья и первый взнос на ипотеку, специальные стипендии и т.д.

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