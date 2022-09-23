Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 23 сентября платежная система Узбекистана Uzcard приостановила обслуживание карт «Мир». Причина — «необходимые технические процедуры на стороне участника платежной системы Uzcard».

Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»

Кобейджинговые карты Uzcard– «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре на территории Узбекистана. Ограничения коснулись только карт «Мир», выпущенных не в Узбекистане, а также кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей.

Местные «Туробанк», «Микрокредитбанк» и Народный банк уже удалили разделы о выпуске таких карт.

Ранее банки Казахстана, Турции и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне сообщений Минфина США о рисках вторичных санкций.

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.

В России с 1 ноября этого года напрямую из бюджета на карту «Мир» будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Например, компенсацию на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, субсидии на приобретение жилья и первый взнос на ипотеку, специальные стипендии и т.д.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Локализация — дело тонкое: что надо знать, запуская рекламу в Узбекистане
  2. 2 Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане
  3. 3 Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу
  4. 4 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  5. 5 В ближайшие полтора года с российского рынка уйдут полсотни банков

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2022

Worldwide Accelerator

23 сентября 2022

[НЕ]Акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ