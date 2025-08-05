Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Уже не британская классика: Jaguar Land Rover впервые возглавит CEO из Индии

Новости
Новости
Дарья Крестьянинова

Редактор

Дарья Крестьянинова

Jaguar Land Rover впервые за историю марки возглавит CEO из Индии. Гендиректором станет P. B. Баладжи — именно ему поручено вывести британский бренд из глубокого кризиса. Нынешний глава JLR Адриан Марделл покидает компанию после 35 лет работы и одного из самых спорных ребрендингов на рынке авто.

Уже не британская классика: Jaguar Land Rover впервые возглавит CEO из Индии
  1. Новости

Смена стиля, смена стратегии

Компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, объявила о назначении нового CEO. Им станет P. B. Баладжи — первый в истории марки генеральный директор индийского происхождения. Баладжи приступит к обязанностям с ноября 2025 года и сменит Адриана Марделла, занимавшего этот пост с 2022-го и проработавшего в JLR более трёх десятилетий.

Марделл покидает компанию на фоне неоднозначного ребрендинга Jaguar и провала выбранной стратегии «ультрапремиальных» электромобилей. В частности, отказ от культовой «кошки» в логотипе, а также смена позиционирования вызвали недовольство фанатов и ударили по продажам — в Европе они обрушились на 98%.

Баладжи выходит на сцену

До назначения в JLR P. B. Баладжи работал главным финансовым директором Tata Group и Tata Motors. Он считается ключевым архитектором успешной реструктуризации Tata и запусков новых продуктов. За его плечами — 32 года в индустрии, опыт управления в Мумбаи, Лондоне, Сингапуре и Швейцарии. И самое главное — он хорошо знаком с JLR изнутри: с 2017 года был напрямую вовлечён в операционную трансформацию компании.

По словам председателя правления Tata Sons и Tata Motors Н. Чандрасекарана, Баладжи «идеально подходит, чтобы продолжить трансформацию JLR». Ожидается, что его назначение ускорит запуск новых моделей, особенно в электрическом сегменте, и поможет бренду перестроить стратегию.

Уход с бэкграундом

Уход Марделла — не просто смена очередного CEO. Именно при нём Jaguar остановил производство бензиновых моделей, но не вывел на рынок новые. И именно при нём дилеры остались с пустыми салонами.

Хотя официальная формулировка — «уходит по собственному желанию», эксперты рынка говорят: назначение Баладжи — это попытка Tata взять бренд под прямой контроль и минимизировать репутационные потери.

Контекст

Jaguar Land Rover принадлежит Tata с 2008 года. Несмотря на британские корни, именно Индия обеспечивает JLR финансирование, новые разработки и долгосрочную стратегию. Назначение Баладжи в статусе CEO — формализация этого перехода. Теперь Tata будет рулить не только капиталом, но и продуктом. Иначе говоря, премиальный британский автопром официально управляется из Мумбаи.

Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме