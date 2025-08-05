Уже не британская классика: Jaguar Land Rover впервые возглавит CEO из Индии

Jaguar Land Rover впервые за историю марки возглавит CEO из Индии. Гендиректором станет P. B. Баладжи — именно ему поручено вывести британский бренд из глубокого кризиса. Нынешний глава JLR Адриан Марделл покидает компанию после 35 лет работы и одного из самых спорных ребрендингов на рынке авто.

Смена стиля, смена стратегии

Компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, объявила о назначении нового CEO. Им станет P. B. Баладжи — первый в истории марки генеральный директор индийского происхождения. Баладжи приступит к обязанностям с ноября 2025 года и сменит Адриана Марделла, занимавшего этот пост с 2022-го и проработавшего в JLR более трёх десятилетий.

Марделл покидает компанию на фоне неоднозначного ребрендинга Jaguar и провала выбранной стратегии «ультрапремиальных» электромобилей. В частности, отказ от культовой «кошки» в логотипе, а также смена позиционирования вызвали недовольство фанатов и ударили по продажам — в Европе они обрушились на 98%.

Баладжи выходит на сцену

До назначения в JLR P. B. Баладжи работал главным финансовым директором Tata Group и Tata Motors. Он считается ключевым архитектором успешной реструктуризации Tata и запусков новых продуктов. За его плечами — 32 года в индустрии, опыт управления в Мумбаи, Лондоне, Сингапуре и Швейцарии. И самое главное — он хорошо знаком с JLR изнутри: с 2017 года был напрямую вовлечён в операционную трансформацию компании.

По словам председателя правления Tata Sons и Tata Motors Н. Чандрасекарана, Баладжи «идеально подходит, чтобы продолжить трансформацию JLR». Ожидается, что его назначение ускорит запуск новых моделей, особенно в электрическом сегменте, и поможет бренду перестроить стратегию.

Уход с бэкграундом

Уход Марделла — не просто смена очередного CEO. Именно при нём Jaguar остановил производство бензиновых моделей, но не вывел на рынок новые. И именно при нём дилеры остались с пустыми салонами.

Хотя официальная формулировка — «уходит по собственному желанию», эксперты рынка говорят: назначение Баладжи — это попытка Tata взять бренд под прямой контроль и минимизировать репутационные потери.

Контекст

Jaguar Land Rover принадлежит Tata с 2008 года. Несмотря на британские корни, именно Индия обеспечивает JLR финансирование, новые разработки и долгосрочную стратегию. Назначение Баладжи в статусе CEO — формализация этого перехода. Теперь Tata будет рулить не только капиталом, но и продуктом. Иначе говоря, премиальный британский автопром официально управляется из Мумбаи.





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