В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% налогов для семей с детьми

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о новой семейной налоговой выплате. Она будет положена работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей.

Выплату предлагается ввести в рамках совершенствования налоговой системы РФ. Новые нормы, если их поддержат парламентарии, начнут действовать с 1 января 2026 года. Документ об этом появился в думской электронной базе.

Компенсация будет предназначена для граждан РФ, которые постоянно проживают на территории России и с доходов которых был уплачен подоходный налог. Ее начислят, если размер среднедушевого дохода семьи не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства. Выплатят 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Граждане, которым имеют прао на этот вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В случае одобрения закона, обратиться за вычетом по итогам 2025 года граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Иные нормы и условия, которые касаются порядка расчета среднедушевого дохода семьи и других аспектов, приведены в документе. Депутаты Госдумы детально его изучат в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что Минфин назвал число плательщиков НДФЛ с самыми высокими доходами. Более 10 млн рублей по итогам 2023 года заработали 167 тысяч россиян.

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