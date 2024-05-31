Минфин назвал число плательщиков НДФЛ с самыми высокими доходами

Минфин представил данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доходы более 10 млн рублей в год в 2023 году получили 167 тыс. граждан, или 0,3% всех плательщиков подоходного налога. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Минфина.

Именно эта группа работников обеспечила почти одну пятую всех поступлений от НДФЛ (19%) в 2023 году — 1,2 трлн рублей. Доходы граждан более 5 млн рублей облагались по повышенной ставке в 15%.

У большинства плательщиков НДФЛ (82,1%) годовой доход составляет до 1 млн рублей до вычета налога. Эта группа насчитывает 53,6 млн человек по России и обеспечивает 38% всех поступлений в бюджет от НДФЛ (по итогам 2023 года), или 2,5 трлн рублей.

Такой же объем налогов поступил от работников с годовыми доходами от 1 млн до 5 млн рублей. Их в России 11,2 млн человек (17,1% от всех физлиц).

Меньше всего бюджет получил от граждан с доходами от 5 млн до 10 млн рублей — 323 млрд рублей. В 2023 году такие доходы были у 364 тыс. человек.

Всего в стране 65,3 млн плательщиков НДФЛ, говорится в материалах Минфина. При этом, по данным Росстата, на начало 2023 года в стране было 83,4 млн человек трудоспособного возраста.

В конце мая Минфин внес пакет законопроектов по изменению налоговой системы — поправки в том числе вводят пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ.

Ставку 13% предлагается установит для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год, 15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, 18% — от 5 млн до 20 млн рублей в год и 22% — более 50 млн рублей в год. Повышенный налог будут взимать не с общей суммы дохода, а только с превышения порога.

С 2021 года в России действует две ступени НДФЛ — 13% для граждан с доходом до 5 млн рублей и 15% для тех, кто зарабатывает больше этой суммы. Из материалов Минфина следует, что углубление прогрессии НДФЛ принесет в бюджет дополнительно 533 млрд рублей.

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