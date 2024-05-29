Минфин внес пакет законопроектов о повышении НДФЛ и налога на прибыль

Министерство финансов внесло пакет законопроектов по изменению налоговой системы. Они затронут граждан с доходами от 200 тыс. рублей в месяц. Помимо физически лиц ведомство предлагает увеличить налог на прибыль для компаний — с 20 до 25%.

Предложения Минфина предполагают поправки в «Закон о бюджете» на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.

Изменения для физических лиц

Согласно инициативе ведомства, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) затронет граждан с доходом от 2,4 млн рублей в год до 5 млн рублей в год (200 тыс. – 416 666 рублей в месяц). Для них ставка повышается с 13% до 15%.

Для граждан с доходом от 5 млн рублей до 20 млн рублей в год (416 666 рублей – 1,67 млн рублей в месяц) будет действовать ставка в 18%. Для доходов от 20 млн в год до 50 млн в год налог будет рассчитываться по ставке 20%. И 22% налога будет облагаться доход от 50 млн рублей в год.

Ведомство подчеркивает, что по прогрессивной ставке будет облагаться только доход, превышающий указанные границы, а не вся сумма целиком.

Изменения не затронут доходы участников боевых действий на территории Украины.

Налог на прибыль компаний

Налог на прибыль компаний Минфин хочет повысить на 5%, до 25%. Такую инициативу министерство аргументировало ростом доли прибыльных компаний (75,3% в 2023 году против 73,9% в 2022).

Для малого и среднего бизнеса с доходами от 60 млн рублей вводится НДС. При этом в Минфин подчеркивает, что для 96,8% предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) ничего не изменится, поскольку более 60 млн выручки имеют только 3,2%.

Эти предприниматели помимо обязанности платить НДС смогут масштабировать бизнес и заключать госконтракты.

А для малого и среднего бизнеса ведомство предлагает повысить порог УСН по доходам до 450 млн рублей и до 200 млн рублей — по основным средствам.

Кроме того, предложения Минфина содержат инициативу о повышении НДПИ в рентных отраслях «с высокой рентабельностью и низкими инвестициями». Речь идет о производстве минеральных удобрений, добыче железной руды.

В ведомстве считают, что несмотря на повышение НДПИ, рентабельность в этих сферах останется достаточно высокой, на уровне 20-25%.

Для отрасли «Добыча железа» предлагается повысить НДПИ на 15%, для «Производства минеральных удобрений» (калий) — в 2,3 раза и для «Производства минеральных удобрений» (фосфор) — в 2 раза.

По словам министра финансов Антона Силуанова, изменения обеспечат «стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет». Принять поправки могут уже в весеннюю сессию Госдумы.

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