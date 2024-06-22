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В Китае представили планшет-колонку Tab Plus с восемью динамиками

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Китайская корпорация Lenovo презентовала устройства Tab Plus. Это планшет со встроенной колонкой. Об этом рассказало издание Android Authority.

В Китае представили планшет-колонку Tab Plus с восемью динамиками
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По словам разработчиков, девайс подойдет для просмотра видео и прослушивания музыки. Главной его особенностью называют аудиосистему JBL. Она состоит из четырех матричных высокочастотных динамикамов и четырех низкочастотных динамиков с силовой балансировкой. Аудиосистема мощная — 26 ватт.

Планшет имеет поддержку стандарта Dolby Atmos, стереозвук, 3,5-миллиметровый разъем для наушников. А еще в Tab Plus есть встроенная подставка для того, чтобы зафиксировать устройство при прослушивании музыки.

Также устройство от Lenovo оснащено дисплеем в 11,5 дюймов с разрешением 2К, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч, есть функция быстрой зарядки. Операционная система — Android 14. Купить его можно примерно за 25 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о выходе новинки от OnePlus. Смартфон Ace 3 Pro получил аккумулятор емкостью 6100 мАч и его уже назвали «гигантом автономности».

Фото на обложке: StockSnap / https://pixabay.com

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