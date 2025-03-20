РБК: в «Крок» пришли с обысками из-за информсистемы судов

По данным РБК, следственные действия связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), уголовное дело в отношении «Крок» не заведено. По словам собеседника издания, обыски могут проходить и в других IT-компаниях, обеспечивающих работу КИС СОЮ.

Источник РБК на рынке кибербезопасности уточнил, что речь идет о «штатной проверке», компания продолжает работать в штатном режиме.

Об обысках в «Кроке» ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, силовики приехали в офис утром в четверг, 20 марта. Что стало причиной, собеседник агентства не уточнил. В пресс-службе «Крок» не подтвердили и не опровергли информацию об обысках, указав, что компания «продолжает деятельность в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».

Летом и осенью 2024 года в работе КИС СОЮ произошло несколько сбоев. О первом в августе сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Второй масштабный сбой случился в начале октября. В Верховном суде заявили, что произошел «инцидент информационной безопасности». Ответственность за сбой на себя взяли хакеры из проукраинской группировки BO Team. Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявляла «Ведомостям», что устранение неполадок продлится до 18 октября, однако частичный доступ к ГАС «Правосудие» открыли только 2 ноября.

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