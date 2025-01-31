Mars заявила об отсутствии проблем с кормами для животных на фоне запрета добавок из ЕС

Mars не планирует снижать производство кормов для животных на фоне запрета Россельхознадзора на импорт ряда кормовых добавок из ЕС. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что Mars обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, которое производит используемую компанией кормовую добавку, и надеется в ближайшее время получить разрешение на ее ввоз в Россию.

Ранее Shopper’s сообщил о том, что российское производство кормов для домашних животных может пострадать из-за запрета Россельхознадзора на импорт животноводческой продукции из ЕС. Под запрет попали в том числе добавки, используемые при производстве кормов для кошек и собак.

Ограничения были введены 20 января из-за вспышки ящура в Германии. Власти ЕС ввели карантин в зоне радиусом около 10 км вокруг фермы, на который был обнаружен ящур, но в Россельхознадзоре сочли эти меры недостаточными.