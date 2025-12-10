Андрей Малахов выступил на Альфа-Конфе 2025

10 декабря 2025 года Андрей Малахов выступил на Альфа-Конфе в Москве, на которой собрались более 8 тысяч предпринимателей. Во время своей речи он предложил им смотреть не только на Москву, но и на места, откуда они сами родом. По словам телеведущего, успех куда вероятнее в регионе, где можно стать номером один, чем в столице, где становишься «сто пятидесятым».

Андрей Малахов рассказал о работе в столице и в регионах

На Альфа-Конфе 2025 Андрей Малахов рассказал, почему, по его мнению, иногда правильнее открыть бизнес в родном городе, чем бороться за внимание столичного рынка.

«Не кажется ли вам, что вернувшись в тот город, где вы появились на свет, или в свой регион, и имея тот опыт, который у вас тут [появился], открыть что-нибудь там? <...> С вашими знаниями и опытом, в своём родном городе, вы будете номером 1. И иногда это гораздо полезнее, чем быть 150-м в Москве», — заявил Андрей Малахов на Альфа-Конфе в Москве.

Он указал на то, что смена формата или даже переезд — это шанс попробовать сделать что-то неожиданное. По его словам, такие нетипичные шаги часто работают лучше всего.

«Неважно, что ты делаешь. [Организуешь] вечеринки, оформляешь мероприятия, делаешь кофе, открыл агентство “Няня”… Это топливо, которое движет тобой, заряжает, это умение в какую-то секунду понять: “Время сложное, может, действительно переформатировать команду, самому переместиться куда-то подальше и попробовать сделать что-то совершенно неожиданное”», — отметил Андрей Малахов на Альфа-Конфе в Москве.

«Мой роман с Москвой закончился»: Андрей Малахов выбрал родной город

Сам Андрей Малахов родился в городе Апатиты Мурманской области, но в 16 лет переехал в Москву, когда поступил на журфакт МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Конечно, в юности я мыслил, как три чеховских сестры: “В Москву! В Москву! В Москву!”. Это был момент любви», — рассказал в свежем интервью Москвич Mag Андрей Малахов.

Однако, по его словам, после 50 лет он понял, что больше не нужен Москве, и почувствовал, что его «роман с городом» завершился.

«Наверное, я предал детскую московскую мечту, но теперь я снова прописан в Апатитах. Приезжаю туда несколько раз в год и даже обсуждаю с администрацией области, на что конкретно пойдут мои налоги: теплые скамейки, публичный вайфай и так далее», — поделился в интервью Москвич Mag Андрей Малахов.

Ещё в 2021 году телеведущий официально подтвердил в своем аккаунте в соцсетях, что сменил московскую прописку на прописку в Апатитах.

«А Москва… она прожила без тебя почти 900 лет — и так же проживет. Но в родном городе я еще могу что-то сделать», — заявил Андрей Малахов в интервью Москвич Mag.

Контекст

В 2020 году Андрей Малахов основал в родных Апатитах Центр современного искусства «Сияние». Он стал первой частной некоммерческой институцией в Мурманской области. В 2022 году, по данным Forbes, телеведущий приобрёл 51% современного арт-санатория «Изовела», в пространстве которого располагалось «Сияние». Также на территории комплекса — 88 номеров, медицинский центр, бассейн, каток и ресторан.

Во время выступления на Альфа-Конфе в Москве, эксклюзивную онлайн-трансляцию которой ведёт Russian Business, телеведущий подчеркнул, что никого ни к чему не призывает, но, опираясь на свой опыт, считает открытие бизнеса в регионах продуктивным и расширяющим возможности.