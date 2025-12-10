Альфа-Конфа 2025: онлайн-трансляция самого масштабного события для предпринимателей

Альфа-Конфа 2025 — крупнейшее событие для бизнеса и предпринимателей. На ЦСКА Арене собрались более 8 тысяч предпринимателей. На одной сцене выступят Андрей Малахов, Владимир Якуба, Гарретт Джонстон, Лина Арифулина и другие спикеры топ-уровня. Редакция Russian Business ведёт с места эксклюзивную текстовую трансляцию.

За время существования Альфа-Конфы прошло 120 офлайн-событий в формате шоу, их посетили больше 200 000 предпринимателей, а московская конференция на ЦСКА Арене в 2025 году собирает больше 8 000 гостей. В этот раз конференция проходит под темой «Культ бизнеса».

Альфа-Конфа проведёт ещё 4 конференции до конца 2025 года в Ростове-на-Дону, Тольятти, Махачкале, Казани. Подробное расписание можете посмотреть на сайте события. А в 2026 году Альфа-Конфа покроет ещё больше городов и добавит самых ярких спикеров.

«Мы продолжим создавать условия, в которых каждый предприниматель может расти быстрее и сильнее — амбициозно, осознанно и с верой в собственные возможности», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

19:55 Альфа-Конфу закрывает специальный музыкальный гость: группа «Руки Вверх».

19:05 Перерыв на нетворкинг

18:55 Лина Арифулина: Есть одно маленькое упражнение, как атмосферно говорить. Когда говорите, представьте близкого человека, с которым вам комфортно разговаривать.

18:50 Лина Арифулина: «Чтобы сказать громко, надо сначала сказать тихо».

18:40 Лина Арифулина: Перед тем как что-то сделать или сказать, выдержите 2 секунды. Пауза даёт вам время, чтобы обдумать следующие слова, и подчёркивает вашу статусность.

18:30 Лина Арифулина: Талант, харизма и привлекательность — основа большой личности.

Талант — то, чем вы занимаетесь.

Харизма — ваша энергия. Когда вы начинаете говорить, и все чувствуют вашу личность.

Привлекательность — подчёркивает вашу сущность. Вы должны вдохновлять своей внешностью.

18:28 Лина Арифулина: Оставляйте впечатление, когда говорите, тогда ваша речь затронет «файлы памяти» собеседника.

18:25 Лина Арифулина: Вы убеждены, когда говорите? Убеждённость в словах даёт вам образ и желание рассказывать.

18:17 Лина Арифулина: «Для харизматичного говорения прежде всего важно состояние „Я в моменте — я здесь и сейчас“».

18:15 На сцену выходит Лина Арифулина, Режиссёр и продюсер. Лауреат премии «ТЭФИ»

17:55 Гарретт Джонстон: «Предприниматель — не машина для зарабатывания денег, а машина для трансформации мира вокруг».

17:52 Гарретт Джонстон: Большая идея малого бизнеса держится на 3 уровнях: идея предпринимателя, идея предприятия, идея продукта.

17:50 Гарретт Джонстон: «Мир до 2030 года поменяется до неузнаваемости. Времени не так много».

17:45 Гарретт Джонстон: В эпоху ИИ человеку нужно конкурировать с компьютером, а конкурировать вы сможете с помощью любви к своему делу.

17:30 Гарретт Джонстон: 2025 год — это год перехода от пятого технологического уклада к шестому. 5-й уклад длился с 1960 года, тогда люди создали удивительные технологии. 6-й технологический уклад — это когда технологии создают удивительных людей.

17:25 Гарретт Джонстон: Искусственный интеллект может просчитать бизнес-модели в миллиард раз лучше любого успешного предпринимателя. Поэтому в данный момент малому бизнесу нужна базовая и концептуальная большая идея. Каким бы ни был компьютер, он не сможет придумать идею так, как человек.

17:15 Гарретт Джонстон: «Малому бизнесу, в отличие от крупного, нечего бояться и нечего терять. Он идёт вперёд в яркое будущее».

17:12 На сцену выходит Гарретт Джонстон, международный бизнес-стратег и эксперт по развитию компаний

16:45 Владимир Якуба: Трудные, токсичные клиенты больше всего нуждаются в любви. Если к нему проявлять уважение, лёгкость и отшучиваться, он расслабится.

16:40 Владимир Якуба: «Правильные мысли + действия = крутой результат».

16:35 Владимир Якуба: 5 пунктов, как вывести отдел продаж на топ-уровень:

1. Уделите время и внимание работе над скриптами.

2. Убедитесь, что воронка продаж логичная.

3. Постоянно обучайте своих продажников.

4. Проверьте, все ли функции своей CRM-системы вы используете.

5. Отслушивайте диалоги сотрудников с клиентами и давайте обратную связь.

16:30 Владимир Якуба: «Правило ББС — Боль, Бюджет и Скорость. Узнаёте боль клиента, бюджет клиента и быстро предлогаете решение».

16:25 Владимир Якуба: Стоимость услуги или продукта, нужно озвучивать по правилу СОВ

С — стоимость. Вы озвучиваете стоимость

О — описание. Даёте описание товара.

В — вопрос. Задаёте дополнительный вопрос, чтобы уточнить детали

16:25 Владимир Якуба: «90% продажников прощаются с клиентом после фразы "Я подумаю"».

16:20 Владимир Якуба: Каждый диалог с клиентом нужно завершать по правилу МДВ:

М — мессенджер. Во время разговора вы отправляете смс в мессенджер, где резюмируете диалог.

Д — договорённость. Вы договариваетесь о встрече.

В — встреча с клиентом, где вы можете узнать о нём больше, продать дополнительные услуги.

16:10 Владимир Якуба: «Люди не любят когда им продают, но они очень любят покупать».

16:05 Владимир Якуба: Начинайте диалог с клиентом без формализма. Будьте лёгкими, но соблюдайте официозность.

Неудачный заход: «Открываем вам счёт?». Ответ будет, скорее всего, нет.

Делайте так: «Как у вас настрой по поводу открытия счёта?» Тогда конверсия ответов «да» вырастет.

16:00 На сцену выходит Владимир Якуба, Реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж

Приз получила кофейня «Переговорка». Мечта фаундера кофейни: быть свободной и воплощать идеи в реальность.

15:50 Ведущий провёл розыгрыш 1 млн рублей от фонда немалого бизнеса.

14:35 Перерыв на нетворкинг

14:30 Блиц с Владимиром Верхошинским

— Подготовка или экспромт?

— Подготовка.

— Дисциплина или импровизация?

— Дисциплина.

— Если бы вы могли есть на завтрак что-то одно, то что?

— Яйца всмятку.

— Зарядка с утра: да или нет?

— Да, но нет.

— Главная технология вашей мечты?

— Лекарство от рака.

— Лучший подарок на Новый Год?

— Стихотворение от моего ребёнка.

14:27 Владимир Верхошинский: Если мы будем вкладываться в развитие искусственного интеллекта и не будем запрещать его, у поколения наших детей всё будет хорошо.

14:25 Владимир Верхошинский: Тренд с искусственным интеллектом не остановить и не запретить. Я не думаю, что ИИ кого-то заменит. Это просто инструмент, который сделает нашу жизнь легче.

14:05 Владимир Верхошинский: В свою команду я ищу людей «самонаводящихся». Которые сами замотивируют свою команду, поставят планы, выполнят их. Это тот навык который я ищу в сотрудниках.

14:00 Владимир Верхошинский: «Слово дал — держи».

13:57 Владимир Верхошинский: В предпринимательстве, как в университете: сначала ты работаешь над репутацией, а потом она работает на тебя. Восстановить репутацию гораздо сложнее, чем её заработать.



13:55 Владимир Верхошинский: У всех есть идеи, но не у каждого есть упорство, чтобы сделать шаг.



13:53 Владимир Верхошинский: Креатив и идеи важны. Но чтобы воплотить идеи, нужен талант администратора и обязательно — упорство.



13:50 Владимир Верхошинский: У всех людей, а у предпринимателей в особенности, есть такая черта: свои идеи ты любишь. Чтобы их трезво оценить, надо иметь круг опытных людей и с ними обсуждать свои идеи.

13:45 Владимир Верхошинский: «Рост и развитие — один из главных смыслов жизни».

13:40 Владимир Верхошинский: Это такой же талант, как быстро бегать или писать картины. Чтобы быть предпринимателем, нужно иметь определённый талант или склонность. Если вы зарабатывали ещё в школе, у вас предпринимательский талант ещё с детства.



13:35 Владимир Верхошинский: Мне повезло найти своё признание. Я хотел быть финансистом, пошёл учиться и теперь работаю по специальности.



13:30 Владимир Верхошинский: Мои наставники — это мои папа с мамой. Они очень много сделали, чтобы я из маленького города в Калужской области поступил в престижный ВУЗ.

13:25 На сцену выходит Владимир Верхошинский , глава Альфа-Банка

— Зритель из зала спрашивает: «Каким навыком должен обладать человек, который хочет преуспеть в своей жизни?»

— Андрей Малахов отвечает: «Всё возможно. Главное — не теряй времени. Стучись в самые неожиданные двери, и тогда твоё письмо, звонок или стук в дверь будет услышано».

— Зритель из зала спрашивает: «Как вам удаётся не враждовать с теми, кто ворует ваши идеи?»

— Андрей Малахов отвечает: «Прощать и не замечать. Идеи рождаются, и ты всегда их можешь докрутить».

— Зритель из зала спрашивает: «Как не потерять себя, когда ты уже осуществил мечту?»

— Андрей Малахов отвечает: «Спроси у себя честно, что делает тебя счастливым? Может быть, то, чем ты занимаешься, уже делает тебя счастливым, просто ты боишься себе в этом признаться».

13:05 Андрей Малахов: «Всё в этом мире — энергия. Та энергия, которую вы несёте, покажет, кем вы станете в 2036 году. Я уверен, у вас получится не хуже, чем у Андрея Малахова из города Апатиты».

13:00 Андрей Малахов: Кто, если не мы? Иногда, вернувшись в город, где вы родились, имея опыт, который вы получили, стать номером 1 бывает полезнее, чем быть номером 150 в Москве.

12:55 Андрей Малахов: «Оказаться с людьми, которым нужна ваша помощь, — это важное чувство, чтобы почувствовать себя живым».

12:45 Андрей Малахов: 7 правил как сохранить себя и свою ценность:

1. Ценность, которую ты несёшь. Задай себе вопрос: какую миссию я несу?

2. Не бойся предлагать идеи, даже если их украдут и не упомянут тебя

3. Работай 24 на 7.

4. Следи за тем, как ты выглядишь.

Андрей Малахов: «Первое впечатление, которое вы производите, трудно изменить».

5. Будь благодарным всему, что происходит вокруг.

6. Лови тренды и будь трендсеттером.

7. Придумай для себя, как ты трансформируешься. Становись лучшей версией себя: учись, занимайся спортом, следи за здоровьем, ставь. цели.

12: 40 Андрей Малахов: Как сделать так, чтобы вы были хоть как-то узнаваемы? Вам потребуется время, чтобы привлечь внимание к себе, а как вы это сделаете? Вы должны придумать.

12:35 Андрей Малахов: «Поставьте перед собой мечту. Она должна быть у вас»

12:30 На сцену выходит Андрей Малахов , продюсер, тележурналист, ведущий

12:20 Мария Багреева: Перед мероприятием я общалась с бизнесом, предпринимателями и хотела понять, что их волнует. Они отметили 3 вопроса:

1. Малый и средний бизнес боится участвовать в госзакупках, потому что это сложно.

Решение есть. Мы создали портал поставщиков. В этом году объём сделок на портале составит 130 млрд рублей. Нужна только цифровая подпись.

2. Повышение эффективности.

Это для всех. Если вы не расширяетесь, вы будете проигрывать. Мы разработали бесплатный онлайн-курс по бережливым технологиям. Это для всех.

3. Меры поддержки.

Все меры поддержки мы собрали в едином каталоге. Заявку можно подать в электронном виде на портале.

12:20 Мария Багреева: «Треть экономики мира это вы — малый и средний бизнес»

12:15 На сцену выходит Багреева Мария Андреевна , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы.

12:10 Денис Осин: «Ты всё делаешь не так. Продолжай».

12:10 Денис Осин: В следующем году мы проведём больше 60 мероприятий. Покроем больше городов и добавим самых ярких спикеров. Наша задача — сделать Альфа-Конфу самым масштабным бизнес-событием в России.

12:05 Денис Осин: На прошлой Альфа-Конфе мы говорили про амбиции и масштаб. Проект превратился в большую среду для бизнеса и предпринимательства. В этом году будет 60 мероприятий в России.