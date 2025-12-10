На Альфа-Конфе 2025 обсудили главные страхи МСП

Объём сделок на портале поставщиков Москвы в 2025 году достигнет 130 млрд рублей, сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на конференции Альфа-Конфа 2025. Портал был запущен 12 лет назад — и к 2025-му объединил почти 400 тысяч предпринимателей, став одной из крупнейших точек входа малого и среднего бизнеса в государственные закупки.

Один из главных страхов малого бизнеса — участие в госзакупках

Среди главных барьеров, мешающих развитию малого и среднего бизнеса, заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева назвала страх перед госзакупками. По её словам, участие в процессах кажется сложным и слишком затратным.

«Предприниматели говорят: госзакупки — это для крупных компаний, не для меня. Это сложно, ведь нужно иметь целый отдел юристов, которые будут этим заниматься», — рассказала заммэра Москвы Мария Багреева на Альфа-Конфе 2025.

Главная мера поддержки МСП в этом вопросе — цифровой портал поставщиков, способствующий более активному участию бизнеса в госзакупках. Так, в 2025-м количество предпринимателей, зарегистрировавшихся на платформе, достигло 390 тысяч — с начала года их число выросло на 40 тысяч.

«В этом году объём сделок на портале составит 130 млрд рублей», — резюмировала Мария Багреева во время выступления на Альфа-Конфе 2025.

Портал позволяет поставщикам со всей страны работать с заказчиками из 43 регионов — школами, поликлиниками, учреждениями соцсферы. Сервис полностью автоматизирован: от заключения контракта до актирования, что делает участие для малого бизнеса сопоставимым по сложности с обычной интернет-площадкой.

По данным mos.ru, сегодня каталог портала включает 3,3 млн товаров, работ и услуг, а ежедневно предприниматели заключают около 1,5 тыс. контрактов.

415 тысяч закупок — на 19% больше, чем год назад

По информации «РИА Новостей», за девять месяцев 2025 года на портале поставщиков прошло 415,8 тыс. закупок общей стоимостью 85,7 млрд рублей, что на 19% выше, чем годом ранее.

Самые востребованные категории у заказчиков — строительные товары, хозяйственная продукция и канцелярия. Регионами-лидерами среди поставщиков — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, а также Пермский край и ЯНАО.

Москва делает ставку на рост эффективности бизнеса

Как рассказала заммэра Москвы Мария Багреева, второй ключевой запрос предпринимателей — повышение эффективности и производительности. По её словам, это один из самых недооценённых инструментов роста в сегменте МСП.

«Повышение эффективности, повышение производительности труда — это для всех. В текущих условиях дефицита кадров, если вы будете не заниматься повышением внутренней эффективности, вы будете проигрывать. Вы будете менее конкурентоспособны», — подчеркнула заммэра Москвы Мария Багреева во время выступления на Альфа-Конфе 2025.

В рамках поддержки предпринимателей Москва запустила бесплатный курс «Своё дело», направленный на повышение операционной эффективности компаний. Программа рассчитана на малый и средний бизнес и включает два модуля: изучение базовых принципов анализа внутренних процессов, а также практическую работу с собственным кейсом.

По словам заммэра Москвы Марии Багреевой, к курсу уже подключились компании из сферы гостеприимства, общепита и розничной торговли. На сегодняшний день применение изученных инструментов помогает найти внутренние ресурсы для снижения издержек.

Контекст

На сегодняшний день малый и средний бизнес формирует около трети экономики Москвы, сообщила заммэра Москвы по экономической политике Мария Багреева на Альфа-Конфе 2025. Эксклюзивную онлайн-трансляцию ведёт Russian Business.

В структуре МСП постепенно растёт доля компаний, работающих в IT, высокотехнологичных направлениях и креативных индустриях — от архитектурных бюро до студий дизайна и производств в сфере кино и театра. В мэрии отмечают, что именно эти сегменты демонстрируют наибольшие темпы роста за последние годы, а их расширение меняет общий профиль столичного предпринимательства.