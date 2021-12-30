В России предложили ввести налоговый вычет в 1 млн рублей при покупке автомобиля

В России предложили ввести единоразовый налоговый вычет в 1 млн рублей при покупке автомобиля для личных нужд.

Соответствующее обращение уже направлено в Минтруд РФ директором Института исследования проблем современной политики Антоном Орловым. О возможном нововведении сообщил телеканал RT.

Предполагается, что вычетом можно будет воспользоваться только один раз в жизни. Жители России смогут вернуть из бюджета до 130 тысяч рублей НДФЛ.

В настоящее время в России активно применяется практика имущественных вычетов. Граждане возвращают 13% при покупке квартиры, но не более 260 тысяч рублей. Кроме того, ипотечные заемщики могут вернуть часть выплаченных процентов — до 390 тысяч рублей.

В ноябре Минспорта предложило ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают для персонала фитнес.

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Фото на обложке: pexels.com