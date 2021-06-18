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В России разрабатывают «жвачку» от COVID

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

ЦНИИ Минобороны разрабатывает мукозальную вакцину от COVID в виде жвачки. Созданием нового препарата занимается 48-й ЦНИИ, который ранее участвовал в разработке «Спутника V».

В России разрабатывают «жвачку» от COVID

В ЦНИИ Минобороны начали разрабатывать новое лекарство от коронавируса, которое будет выпускаться в форме жвачки, пишет РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания уточнили, что созданием препарата занимается 48-й ЦНИИ, который ранее участвовал в разработке вакцины «Спутник V».

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию автору статьи, отметив, что специалисты хотят создать мукозальную вакцину от коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — добавил источник.

Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. 

16 июня в Москве была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.

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Фото: Katuchka_1981/Depositphotos

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