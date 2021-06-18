В России разрабатывают «жвачку» от COVID

ЦНИИ Минобороны разрабатывает мукозальную вакцину от COVID в виде жвачки. Созданием нового препарата занимается 48-й ЦНИИ, который ранее участвовал в разработке «Спутника V».
В ЦНИИ Минобороны начали разрабатывать новое лекарство от коронавируса, которое будет выпускаться в форме жвачки, пишет РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания уточнили, что созданием препарата занимается 48-й ЦНИИ, который ранее участвовал в разработке вакцины «Спутник V».
Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию автору статьи, отметив, что специалисты хотят создать мукозальную вакцину от коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы.
«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — добавил источник.
Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса.
16 июня в Москве была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.
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Фото: Katuchka_1981/Depositphotos
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