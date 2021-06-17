Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников без выплаты зарплаты

Власти Москвы дали добро на отстранение от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые откажутся прививаться от COVID-19. Владельцев бизнеса за такие кадровые решения наказывать не будут.

Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – приводит ТАСС слова Миронова.

16 июня в столице была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.

10 дней назад статистика по заболеваемости COVD-19 в Москве резко пошла вверх. 13 июня был зафиксирован крупнейший дневной прирост заболевших – 7704 человека, с конца декабря. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы объявили дни с 12 по 20 июня нерабочими.

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