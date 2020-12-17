Каждый пятый магазин закрылся в 2020 году в российских торговых центрах

В моллах страны из-за кризиса обанкротилось 20% магазинов (примерно 1 млн компаний), сообщают «Известия» со ссылкой на Союз торговых центров. Они, в основном, принадлежали представителям малого и среднего бизнеса.

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров полагает, что в ближайшие два года до половины моллов обанкротятся и будут выставлены на торги.

«Часть ТЦ отойдет банкам. Это приведет к ухудшению качества моллов, закрытию магазинов в них и к росту безработицы в стране. В торговой сфере трудятся около 4 млн человек», — отметил Шакиров.

По данным союза, сейчас в среднем объем свободных площадей (вакантность) в ТЦ высокого уровня составляет 10-15%, среднего — 15-30%. Год назад объем равнялся 1-3% и 10-15% соответственно.

Потеря арендного дохода моллов в 2020 году по сравнению с 2019-м составляет около 50%. Накопленная масса прямых убытков на один объект в среднем по рынку московских моллов сегодня достигает 200-250 млн рублей, рассказал изданию первый заместитель гендиректора «Корпорации А.Н.Д.» Дмитрий Москаленко.

Сейчас в России работает примерно 3 тысячи торговых центров. Почти 60% арендаторов — представители крупных федеральных ритейл-сетей, а 40% — средний и малый бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за время пандемии обанкротились около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

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