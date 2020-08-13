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Вакансии дня: product owner, «главный по сторис» и интернет-маркетолог
Новости
Анастасия Марьина
Публикуем подборку открытых вакансий от Московской биржи, китайского производителя мобильной техники Techno Mobile и израильского девелопера Harei Zahav.
Вакансии дня: product owner, «главный по сторис» и интернет-маркетологАнастасия Марьина
Product owner
Куда: Московская биржа.
Обязанности:
- руководить развитием интернет и мобильных сервисов маркетплейса финансовых продуктов биржи;
- организовывать разработку и внедрение стратегии развития интернет и мобильных сервисов маркетплейса;
- разрабатывать бизнес-требования для реализации продуктов и услуг в интернет и мобильном сервисе маркетплейса, требования к интернет-сайту и личному кабинету;
- отвечать за разработку и развитие услуг интернет и мобильного сервиса маркетплейса;
- координировать проекты по развитию интернет и мобильных сервисов маркетплейса с внешними подрядчиками и IT;
- внедрять, поддерживать и развивать бизнес-процессы, связанные с дистанционным онлайн-взаимодействием с потенциальными клиентами и обслуживанием клиентов, и другое.
Требования:
- опыт работы менеджером по продукту в retail-бизнесе (желательно финансовой отрасли) от 5 лет;
- успешная реализация двух и более b2c-проектов;
- сильные продуктовые навыки и реальный опыт управления веб-проектами;
- знание цифровых финансов или интерес к отрасли;
- базовые знания HTML, CSS и JS, основы устройства баз данных и другое;
- опыт проектирования UX/UI;
- навыки web-аналитики, основ SEO.
Условия:
- оформление полностью в соответствии с ТК РФ;
- заработная плата 300-350 тысяч рублей, бонусы;
- социальный пакет, включающий расширенную медицинскую страховку, скидки на фитнес и другие льготные программы от партнеров;
- разнообразное обучение и доступ в корпоративную библиотеку;
- офис м. Арбатская/Библиотека им. Ленина/Охотный ряд/Боровицкая;
- дружный коллектив и комфортные условия работы.
Резюме высылать на адрес [email protected]
«Главный по сторис»
Куда: Techno Mobile — китайский производитель мобильной техники.
Требования:
- использовать сторифон Techno Camon 15 Pro в качестве фоторужья на ежедневной основе и умение им управляться в труднодоступных местах;
- любить визуал и эстетику, экспериментировать с фотоконтентом и обучать этому молодых специалистов;
- желание возглавить движение фотоактивистов против унылых будней.
Условия:
- сезонная работа (с 1 сентября до 31 декабря 2020 года) с возможностью пролонгации;
- зарплата 250 тысяч рублей в месяц, служебный контракт и возможность возглавить школу блогеров/влогеров/стримеров;
- живой протиратель объектива в подарок;
- работа в международной корпорации с присутствием 60+ стран по всему миру.
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.
Интернет-маркетолог
Куда: израильская девелоперская компания Harei Zahav.
Обязанности:
- разобраться, где и как привлечь аудиторию в США и Канаде, склонную к переезду или покупке жилья в Израиле;
- настроить привлечение аудитории (базово в Facebook ads и Google AdWords);
- управлять эффективностью рекламы на основании ключевых показателей рекламных кампаний;
- достигать целевых показателей CPC / CPL / CPA и других;
- управлять процессом тестирования гипотез на стыке рекламных каналов, аудиторий, креативов.
Требования:
- подтвержденный кейсами успешный опыт ведения рекламных кампаний в Facebook и Google Ads;
- английский, достаточный для постановки задачи на креативы и общения с подрядчиками;
- знание продуктового подхода к тестированию гипотез, работа HADI циклами;
- умение настроить и проверить правильность
веб-аналитики;
- плюсом будет умение настроить сквозную отчетность до продаж.
Условия:
- полная занятость, возможен ненормированный рабочий день;
- возможность работать из дома, ближайшего коворкинга или из офиса компании в Москве на Арме (м. Курская);
- прямые платежи из Израиля на ИП, либо трудоустройство в РФ;
- зарплата 90–150 тыся рублей и бонусы по достижению ключевых показателей.
Фото: Unsplash
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