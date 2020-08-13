Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Вакансии дня: product owner, «главный по сторис» и интернет-маркетолог

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Публикуем подборку открытых вакансий от Московской биржи, китайского производителя мобильной техники Techno Mobile и израильского девелопера Harei Zahav.

Вакансии дня: product owner, «главный по сторис» и интернет-маркетолог

Product owner

Куда: Московская биржа.

Обязанности:

  • руководить развитием интернет и мобильных сервисов маркетплейса финансовых продуктов биржи;
  • организовывать разработку и внедрение стратегии развития интернет и мобильных сервисов маркетплейса;
  • разрабатывать бизнес-требования для реализации продуктов и услуг в интернет и мобильном сервисе маркетплейса, требования к интернет-сайту и личному кабинету;
  • отвечать за разработку и развитие услуг интернет и мобильного сервиса маркетплейса;
  • координировать проекты по развитию интернет и мобильных сервисов маркетплейса с внешними подрядчиками и IT;
  • внедрять, поддерживать и развивать бизнес-процессы, связанные с дистанционным онлайн-взаимодействием с потенциальными клиентами и обслуживанием клиентов, и другое.

Требования:

  • опыт работы менеджером по продукту в retail-бизнесе (желательно финансовой отрасли) от 5 лет;
  • успешная реализация двух и более b2c-проектов;
  • сильные продуктовые навыки и реальный опыт управления веб-проектами;
  • знание цифровых финансов или интерес к отрасли;
  • базовые знания HTML, CSS и JS, основы устройства баз данных и другое;
  • опыт проектирования UX/UI;
  • навыки web-аналитики, основ SEO.

Условия:

  • оформление полностью в соответствии с ТК РФ;
  • заработная плата 300-350 тысяч рублей, бонусы;
  • социальный пакет, включающий расширенную медицинскую страховку, скидки на фитнес и другие льготные программы от партнеров;
  • разнообразное обучение и доступ в корпоративную библиотеку;
  • офис м. Арбатская/Библиотека им. Ленина/Охотный ряд/Боровицкая;
  • дружный коллектив и комфортные условия работы.

Резюме высылать на адрес [email protected]

«Главный по сторис»

Куда: Techno Mobile — китайский производитель мобильной техники.

Требования:

  • использовать сторифон Techno Camon 15 Pro в качестве фоторужья на ежедневной основе и умение им управляться в труднодоступных местах;
  • любить визуал и эстетику, экспериментировать с фотоконтентом и обучать этому молодых специалистов;
  • желание возглавить движение фотоактивистов против унылых будней.

Условия:

  • сезонная работа (с 1 сентября до 31 декабря 2020 года) с возможностью пролонгации;
  • зарплата 250 тысяч рублей в месяц, служебный контракт и возможность возглавить школу блогеров/влогеров/стримеров;
  • живой протиратель объектива в подарок;
  • работа в международной корпорации с присутствием 60+ стран по всему миру.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Интернет-маркетолог

Куда: израильская девелоперская компания Harei Zahav.

Обязанности:

  • разобраться, где и как привлечь аудиторию в США и Канаде, склонную к переезду или покупке жилья в Израиле;
  • настроить привлечение аудитории (базово в Facebook ads и Google AdWords);
  • управлять эффективностью рекламы на основании ключевых показателей рекламных кампаний;
  • достигать целевых показателей CPC / CPL / CPA и других;
  • управлять процессом тестирования гипотез на стыке рекламных каналов, аудиторий, креативов.

Требования:

  • подтвержденный кейсами успешный опыт ведения рекламных кампаний в Facebook и Google Ads;
  • английский, достаточный для постановки задачи на креативы и общения с подрядчиками;
  • знание продуктового подхода к тестированию гипотез, работа HADI циклами;
  • умение настроить и проверить правильность веб-аналитики;
  • плюсом будет умение настроить сквозную отчетность до продаж.

Условия:

  • полная занятость, возможен ненормированный рабочий день;
  • возможность работать из дома, ближайшего коворкинга или из офиса компании в Москве на Арме (м. Курская);
  • прямые платежи из Израиля на ИП, либо трудоустройство в РФ;
  • зарплата 90–150 тыся рублей и бонусы по достижению ключевых показателей.
Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

13 августа 2020

Pulkovo.Hack

15 августа 2020

ArtMasters

19 августа 2020

Tele2 Solutions Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма