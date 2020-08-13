Вакансии дня: product owner, «главный по сторис» и интернет-маркетолог

Публикуем подборку открытых вакансий от Московской биржи, китайского производителя мобильной техники Techno Mobile и израильского девелопера Harei Zahav.

Product owner

Куда: Московская биржа.

Обязанности:

руководить развитием интернет и мобильных сервисов маркетплейса финансовых продуктов биржи;

организовывать разработку и внедрение стратегии развития интернет и мобильных сервисов маркетплейса;

разрабатывать бизнес-требования для реализации продуктов и услуг в интернет и мобильном сервисе маркетплейса, требования к интернет-сайту и личному кабинету;

отвечать за разработку и развитие услуг интернет и мобильного сервиса маркетплейса;

координировать проекты по развитию интернет и мобильных сервисов маркетплейса с внешними подрядчиками и IT;

внедрять, поддерживать и развивать бизнес-процессы, связанные с дистанционным онлайн-взаимодействием с потенциальными клиентами и обслуживанием клиентов, и другое.

Требования:

опыт работы менеджером по продукту в retail-бизнесе (желательно финансовой отрасли) от 5 лет;

успешная реализация двух и более b2c-проектов;

сильные продуктовые навыки и реальный опыт управления веб-проектами;

знание цифровых финансов или интерес к отрасли;

базовые знания HTML, CSS и JS, основы устройства баз данных и другое;

опыт проектирования UX/UI;

навыки web-аналитики, основ SEO.

Условия:

оформление полностью в соответствии с ТК РФ;

заработная плата 300-350 тысяч рублей, бонусы;

социальный пакет, включающий расширенную медицинскую страховку, скидки на фитнес и другие льготные программы от партнеров;

разнообразное обучение и доступ в корпоративную библиотеку;

офис м. Арбатская/Библиотека им. Ленина/Охотный ряд/Боровицкая;

дружный коллектив и комфортные условия работы.

Резюме высылать на адрес [email protected]

«Главный по сторис»

Куда: Techno Mobile — китайский производитель мобильной техники.

Требования:

использовать сторифон Techno Camon 15 Pro в качестве фоторужья на ежедневной основе и умение им управляться в труднодоступных местах;

любить визуал и эстетику, экспериментировать с фотоконтентом и обучать этому молодых специалистов;

желание возглавить движение фотоактивистов против унылых будней.

Условия:

сезонная работа (с 1 сентября до 31 декабря 2020 года) с возможностью пролонгации;

зарплата 250 тысяч рублей в месяц, служебный контракт и возможность возглавить школу блогеров/влогеров/стримеров;

живой протиратель объектива в подарок;

работа в международной корпорации с присутствием 60+ стран по всему миру.

Откликнуться на вакансию можно по ссылке.

Интернет-маркетолог

Куда: израильская девелоперская компания Harei Zahav.

Обязанности:

разобраться, где и как привлечь аудиторию в США и Канаде, склонную к переезду или покупке жилья в Израиле;

настроить привлечение аудитории (базово в Facebook ads и Google AdWords);

управлять эффективностью рекламы на основании ключевых показателей рекламных кампаний;

достигать целевых показателей CPC / CPL / CPA и других;

управлять процессом тестирования гипотез на стыке рекламных каналов, аудиторий, креативов.

Требования:

подтвержденный кейсами успешный опыт ведения рекламных кампаний в Facebook и Google Ads;

английский, достаточный для постановки задачи на креативы и общения с подрядчиками;

знание продуктового подхода к тестированию гипотез, работа HADI циклами;

умение настроить и проверить правильность веб-аналитики ;

; плюсом будет умение настроить сквозную отчетность до продаж.

Условия:

полная занятость, возможен ненормированный рабочий день;

возможность работать из дома, ближайшего коворкинга или из офиса компании в Москве на Арме (м. Курская);

прямые платежи из Израиля на ИП, либо трудоустройство в РФ;

зарплата 90–150 тыся рублей и бонусы по достижению ключевых показателей.

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Фото: Unsplash