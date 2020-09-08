Составлен список вакансий на удаленке с зарплатой до 250 тысяч рублей

Сервис «Работа.ру» изучил вакансии с удаленной работой в сентябре и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Об этом говорится в сообщении компании.

Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать руководитель отдела продаж в маркетинговом агентстве — до 250 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискатель должен в совершенстве уметь работать с crm-системой, быть самостоятельным и способным выстраивать новое направление в компании с нуля. В будущем у кандидата появится возможность стать партнером компании.

От 100 тысяч рублей и дистанционную работу предлагают маркетологу с опытом работы от двух лет. В обязанности специалиста будет входить создание и внедрение общей системы маркетингового отдела компании, разработка и реализация маркетинговой стратегии, ежемесячная отчетность и другие масштабные задачи.

Работать в дистанционном режиме и получать высокую зарплату могут соискатели на позицию NET-разработчика — до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься разработкой программного обеспечения и развитием движков обмена сообщениями для чат-бота.

Доход до 120 тысяч рублей в месяц доступен менеджеру по подбору персонала на удаленке со свободным графиком. Вакансия предполагает обязательный опыт найма массового персонала.

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