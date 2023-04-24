Треть россиян тратит на путешествия и отдых до 50 тыс. рублей

Практически треть россиян тратит на отдых и путешествия от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Большая часть бюджета уходит на покупку билетов и оплату проживания.
В поездках практически все отдыхающие питаются в кафе и ресторанах, еще 87,6% — в путешествиях посещают музеи и покупают экскурсии, 78,3% — всегда покупают сувениры в поездках, а 62% опрошенных считают шопинг неотъемлемой частью отпуска, сообщил РБК со ссылкой на исследование Onetwotrip.
При этом в лимиты не укладываются более 71% граждан, четверть остаются в рамках бюджета.
- Только 4% россиян собрались провести летний отпуск в этом году за границей. Большинство из них будут отдыхать в путешествии по России, самыми популярными направлениями стали Крым, Алтай, Байкал и Петербург.
Фото на обложке: Unsplash
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