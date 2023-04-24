Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Треть россиян тратит на путешествия и отдых до 50 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Практически треть россиян тратит на отдых и путешествия от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Большая часть бюджета уходит на покупку билетов и оплату проживания.

Треть россиян тратит на путешествия и отдых до 50 тыс. рублей

В поездках практически все отдыхающие питаются в кафе и ресторанах, еще 87,6% — в путешествиях посещают музеи и покупают экскурсии, 78,3% — всегда покупают сувениры в поездках, а 62% опрошенных считают шопинг неотъемлемой частью отпуска, сообщил РБК со ссылкой на исследование Onetwotrip.

При этом в лимиты не укладываются более 71% граждан, четверть остаются в рамках бюджета.

  • Только 4% россиян собрались провести летний отпуск в этом году за границей. Большинство из них будут отдыхать в путешествии по России, самыми популярными направлениями стали Крым, Алтай, Байкал и Петербург. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Маркетплейсам снизят межбанковскую комиссию при продвижении НСПК
  2. 2 Микрофинансовые организации ужесточат правила выдачи онлайн-займов россиянам
  3. 3 Сергей Брин создает НКО Catalyst4 на деньги с продажи акций Tesla
  4. 4 ЦБ направит кредиторам рекомендации по единому механизму взыскания долгов
  5. 5 6 наиболее распространенных моделей монетизации проекта: что выбрать и как внедрить

ВОЗМОЖНОСТИ

24 апреля 2023

Всероссийские соревнования по спортивному программированию

25 апреля 2023

[Не]аксель

25 апреля 2023

«Цифровая фармакология: предсказательное моделирование»

Все ВОЗМОЖНОСТИ