Летний отпуск в 2024 году планируют только 28% предпринимателей — исследование

Исследование банка для бизнеса «Бланк» показало, что только 28% предпринимателей планируют сделать перерыв в работе летом. Почти половина (46%) еще не определились, а четверть (26%) и вовсе не собираются отдыхать в традиционный сезон отпусков.

Из тех, кто планирует отпуск, большинство (72%) закладывают на это от 7 до 10 дней, и перерыв связан со сменой локации.

Среди направлений предприниматели отмечают Россию (47%), Турцию и Египет (25%), замыкают тройку лидеров страны ЮВА (19%). Доля тех, кто планирует отпуск в Европе или Америке, составляет 5%.

Предприниматели готовы отдыхать летом, так как чувствуют накопившуюся усталость и желание отдохнуть (41%), треть (33%) отметили низкий сезон и небольшое влияние перерыва на бизнес, 26% хотят набраться сил перед осенним деловым сезоном.

Большинство считают август лучшим месяцем для того, чтобы уйти в отпуск (88%). Средний бюджет на отдых у предпринимателей составляет примерно 300–500 тыс. рублей на семью.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. предпринимателей по всей России из разных сегментов бизнеса. 70% — ИП, 30% — ООО с действующим бизнесом минимум 1 год. Метод исследования — телефонное интервью.

Фото на обложке: Unsplash