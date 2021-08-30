Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск этим летом

Этим летом только 44% россиян брали отпуск. Большая часть отпуском осталась недовольна: кому-то не удалось отдохнуть в привычном месте, другим же пришлось работать и во время отдыха.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», который проводился в августе. В нем участвовали пять тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России, пишет РБК.

Среди опрошенных 57% потратили на отдых до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, 21% — до 50 тыс. рублей, 11% — до 70 тыс. рублей, 6% — до 100 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей в отпуск вложили 5% респондентов

Из тех же, кому удалось отдохнуть, отпуском оказались недовольны 36% граждан. Из них у 36% опрошенных не получилось отдохнуть в привычном месте, а 24% — не понравилась погода на отдыхе. Еще 17% участников исследования сообщили, что потратили в отпуске много денег, а 15% — заболели во время отдыха, 12% — работали во время отпуска, а 6% — скучали по работе.

В начале августа аналитики сервиса SuperJob выяснили, что каждому пятому россиянину пандемия испортила отпуск. Те, чей отпуск пострадал из-за COVID-19, чаще приводили следующие причины: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал», «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны», «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться».

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Фото: Olesya Kuznetsova / Shutterstock