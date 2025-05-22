«Авито Работа» назвала актуальные вакансии с необычными бонусами
Эксперты «Авито Работы» подготовили подборку вакансий, которые выделяются особыми условиями труда с акцентом на комфорте работников. Сервис поделился перечнем с Русбейс.
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В Санкт-Петербурге таких три вакансии. Во-первых, кофе-леди с зарплатой от 40 тыс. руб./мес., где к обязанности обслуживания кофемашин предлагаются уникальные бонусы: массажное кресло, капсула сна и безлимитные напитки. Технику по обслуживанию зданий с заработной платой от 60 тыс. руб./мес. также дадут возможность пользоваться капсулой сна, зонами отдыха и кофе-поинтами. А горничной с зарплатой до 4,5 тыс. рублей за смену обеспечат бесплатное питание по системе «шведский стол», проживание при отеле и регистрацию на месте.
В московскую студию аэройоги требуется бариста с доходом от 60 тыс. руб./мес. Эта позиция включает возможность бесплатных занятий аэройогой, что делает ее особенно привлекательной для людей, заботящихся о своем здоровье.
Также в Сочи ищут специалиста по массажу с доходом 52,5 тыс. руб./мес. Вакансия предлагает проживание, премии за качество услуг и дополнительные привилегии, такие как ведомственный детский сад, льготное санаторно-курортное лечение и скидки на медицинские услуги.
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Фото на обложке: Mamun_Sheikh / Shutterstock / FOTODOM
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