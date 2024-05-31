В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов

Законопроект о полном запрете продажи вейпов внесли в Госудуму. Его цель — сохранение здоровья граждан России, а также установление полного запрета продажи никотинсодержащей и безникотиновых жидкостей и устройств для их доставки.
Авторами законопроекта являются депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СЗРП и «Новые люди» во главе с председателем Госдумы по соцпполитике Ярославом Ниловым.
Документом предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.
Из пояснительной записки следует, что испарители никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, которые пропагандируются в качестве безопасной альтернативы табаку, наносят непоправимый вред здоровью курилищика и окружающей среде.
Также каждый год в России на фоне снижения курилищиков традиционных сигарет растет число вейперов. По оценке экспертов, порядка 4 млн человек в России используют электронные сигареты.
В заключении правительства РФ к законопроекту отмечается, что полный запрет продажи электронных сигарет может спровоцировать рост нелегального оборота этой продукции. В отзыве отмечается, что проект требует концептуальной переработки.
По данным Минздрава, за последнее десятилетие число курящих людей в России сократилось с 41% до 33%. При этом потребление вейпов с 2019 по 2023 год возросло вчетверо.
Фото на обложке: Unsplash
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