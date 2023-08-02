Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец. Компания уже привлекла $200 млн инвестиций. Сооснователь Apple скончался в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.
Рид Джобс открыл венчурную фирму, которая займется поиском лекарства от рака. Об этом сообщает The New York Times.
Yosemite уже привлекла $200 млн инвестиций от Массачусетского университета, университета Рокфеллера, венчурного инвестора Джона Дорра и других.
Фирма Рида Джобса является подразделением Emerson Collective супруги Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Компания занимается инвестициями, социальной поддержкой и благотворительностью.
Сооснователь Apple Стив Джобс скончался в 2011 году в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.
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