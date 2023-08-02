Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец. Компания уже привлекла $200 млн инвестиций. Сооснователь Apple скончался в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец