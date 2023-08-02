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Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец. Компания уже привлекла $200 млн инвестиций. Сооснователь Apple скончался в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

Сын Стива Джобса создал венчурную фирму для поиска лекарства от рака, от которого умер его отец

Рид Джобс открыл венчурную фирму, которая займется поиском лекарства от рака. Об этом сообщает The New York Times.

Yosemite уже привлекла $200 млн инвестиций от Массачусетского университета, университета Рокфеллера, венчурного инвестора Джона Дорра и других. 

Фирма Рида Джобса является подразделением Emerson Collective супруги Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Компания занимается инвестициями, социальной поддержкой и благотворительностью.

Сооснователь Apple Стив Джобс скончался в 2011 году в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

Фото на обложке: allaboutstevejobs

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