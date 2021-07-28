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Венчурная студия МТС профинансирует стартапы с нуля в обмен на долю в бизнесе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Венчурная студия МТС профинансирует стартапы с нуля в обмен на долю в бизнесе. Обещают вложения до 30 млн рублей на стадии pre-seed. Инвесторов интересуют продукты на новых для компании рынках с потенциальной выручкой от 1 млрд.

Венчурная студия МТС профинансирует стартапы с нуля в обмен на долю в бизнесе

О новом проекте венчурной студии МТС сообщил ее руководитель Михаил Эрман в Facebook. Компания готова вложиться в «сырые» проекты и даже те, которые находятся на стадии идеи. Предлагают посевное финансирование на сумму до 30 млн рублей. 

Студию прежде всего интересуют продукты с потенциальной выручкой от 1 млрд рублей на новых для МТС рынках в сегментах B2C, C2C, B2B2C, микробизнесе и самозанятости. В обмен на инвестиции студия получит долю в стартапе не менее 30%. Размер доли определяется индивидуально, уточнил Эрман.

Помимо финансирования, студия предложит проектам бизнес-команду и бэкофис, которые добавят в команду необходимую экспертизу и возьмут на себя часть бизнес-процессов, а также доступ к технологиям и большим данным МТС, подчеркнул Эрман. 

«[Также мы ищем] предпринимателей с глубокой экспертизой в рынке, которые могут находить невидимые другим тренды и использовать их как возможность для запуска новых продуктов», – отметил Михаил Эрман.

Предложения и заявки по программе принимаются на электронную почту [email protected]

RB.ru ранее подготовили подробный материал о том, кто такие венчурные строители, а также разобрались, насколько популярны стартап-студии в России.

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Фото: Shutterstock.com

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