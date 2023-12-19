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В портфельной компании VEB Ventures «Доктор рядом холдинг» прошли структурные изменения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В структуру портфельной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБ.РФ) «Доктор рядом холдинг» вошел новый участник. С 14 декабря 2023 года АО «Мединвестиции» владеет 14,1% в холдинге, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В портфельной компании VEB Ventures «Доктор рядом холдинг» прошли структурные изменения

Акционерное общество «Мединвестиции» получили долю «Астори Бизнес ЛТД», зарегистрированной на Виргинских островах. По состоянию на 19 декабря 44,23% компании принадлежат ООО «Вэб Венчурс». В 2020 году она вложила в компанию 1 млрд рублей. Еще 19,9% владеет ООО «Тим Драйв», основателю сервиса Сервис «Доктор рядом» принадлежат 8,11%, Руслану Ибрагимову —  4,4%, Виктору Войтову — 2,9%.

Еще шесть участников имеют доли от 0,25% до 2%. У гендиректора холдинга Максима Чернина — 1%. Как сообщил Чернин RB.RU, изменения в структуре — это лишь внутрикорпоративная реструктуризация, «стейкхолдеры компании не изменились».

«Доктор рядом Холдинг» является совладельцем (50%) объединенной сети медицинских клиник, которая появилась в результате M&A-сделки между сетью «Доктор рядом» и «Ниармедик».

По данным сервиса Rusprofile, прибыль «Доктор рядом холдинг» по итогам 2022 года составила 20 млн рублей при выручке в 0 рублей.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

 

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