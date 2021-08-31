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Набсовет ВЭБ.РФ одобрил новую стратегию корпорации до 2024 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Наблюдательный совет государственной корпорации ВЭБ.РФ 30 августа рассмотрел и одобрил новую стратегию ее развития до конца 2024 года.

Набсовет ВЭБ.РФ одобрил новую стратегию корпорации до 2024 года

Все реорганизационные и регламентные процедуры по оптимизации институтов развития завершены. Корпорация стала куратором 12 институтов развития, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

«У всех институтов развития появляется общая задача – они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент. Мы утвердили KPI, или показатели эффективности институтов развития на текущий год, а также обсудили их в контексте ближайшей трехлетки», —заявил руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

В рамках изменений системы управления институтами развития при набсовете создали отраслевые координационные комитеты: городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии. Их возглавили профильные вице-премьеры. 

Комитеты будут участвовать в определении ключевых показателей эффективности институтов развития и рассматривать их крупнейшие проекты и программы со сроком реализации более одного года, к софинансированию которых может подключиться ВЭБ.РФ.

Основное внимание новой стратегии направлено на человека и потребности современной городской семьи. Среди ключевых проектов в этом направлении — строительство новых школ и совершенствование систем общественного транспорта.

Другая важная цель — достижение социальных и экологических эффектов от реализации инвестиционных проектов, ESG-трансформации группы, возможностям для развития российских технологий.

В июле появилась презентация рабочей версии стратегии госкорпорации. Из нее следовало, что группа ВЭБ.РФ профинансирует в виде кредитов и гарантий экспорт, промышленность, малые и средние предприятия (МСП), городскую среду и инновации на 6,5 трлн рублей.

Из этой суммы 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получит сектор МСП, 800 млрд будет вложено в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации.

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Фото: сайт ВЭБ.РФ

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