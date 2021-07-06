ВЭБ.РФ профинансирует проекты на 6,5 трлн рублей до 2024 года

Группа ВЭБ.РФ в 2021–2024 годах профинансирует в виде кредитов и гарантий экспорт, промышленность, малые и средние предприятия (МСП), городскую среду и инновации на 6,5 трлн рублей.
Из этой суммы 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получит сектор МСП, 800 млрд будет вложено в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации, узнала газета «Ведомости».
Деньги будут предоставлены как от головной структуры группы — ВЭБ.РФ, так и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации (РЭЦ, Корпорация МСП, «Роснано», фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Агентство по технологическому развитию, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития промышленности, Российский фонд развития информационных технологий).
Общая стоимость проектов для ВЭБ с учетом частных инвестиций составит 17,6 трлн рублей.
Среди стратегических целей группы на этот период — увеличение минимум до 9% доли в общем объеме инвестиций в основной капитал, поддержка 16% несырьевого неэнергетического экспорта, участие в строительстве инфраструктуры и благоустройстве в 50 городах, рост ежегодной выручки инновационных компаний, воспользовавшихся инструментами ВЭБа, до 250 млрд рублей.
Главный акцент госкорпорация сделает на вложении в социально ориентированные и экологические проекты. Стратегия будет утверждена до конца лета, однако значения инвестиций еще могут меняться в зависимости от национальных целей.
2 июля 2021 года президент РФ подписал закон, который переориентировал госкорпорацию с достижения прибыли на социальные задачи и повышение качества жизни граждан.
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Фото: Unsplash
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