ВЭБ.РФ инвестировал 520 млн рублей в онлайн-сервис профориентации «Профилум»

Венчурный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестировал 520 млн рублей в российскую онлайн-платформу профориентации «Профилум». Сервис помогает школьникам и студентам с выбором будущей профессии. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе фонда.

Компания разрабатывает сервис для определения оптимального образовательного и профессионального маршрута для детей школьного возраста. Привлеченные средства направят на развитие уже имеющегося продукта, дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений.

В 2021 году «Профилум» решила изменить бизнес-модель с реализации индивидуальных проектов на рынках B2G и B2B на продажу лицензий для школ. Для этого EdTech-проект заключил партнерское соглашение с ГК «Просвещение» и сосредоточился на доработке платформы и запуске нового направления.

В пресс-службе подчеркнули, что рынок онлайн-образования заничительно вырос за последние несколько лет. В дальнейшем он также будет расширяться благодаря новым продуктам и услугам. Рост рынка также будет обеспечен высшим образованием, где онлайн-сервисы менее развиты, чем в школе или СПО.

В марте в среднем по рынку продажи курсов упали в моменте на 30%. Больше всего снижение наблюдается в сегменте дополнительного профобразования, в зависимости от компании оно достигает от 20 до 50%.

Среди основных причин оттока учеников — проблемы с получением потребительских кредитов и рассрочек в банках: ставки по ним выросли в 3-5 раз после повышения ключевой до 20%. Процент одобрений также снизился: раньше кредитные заявки учеников онлайн-школ проходили одобрение в 70-75% случаев, сейчас — в 30-40%.

На падение продаж также влияют проблемы с оплатой курсов клиентами из других стран после приостановки работы Visa и Mastercard. У EdPro, Ultimate Education, «Нетологии» и других компаний каждый пятый ученик — иностранец.

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