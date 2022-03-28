Продажи образовательных онлайн-курсов упали на 30%

В среднем по рынку продажи курсов упали в моменте на 30%, говорят аналитики Smart Ranking. Больше всего снижение наблюдается в сегменте дополнительного профобразования, в зависимости от компании оно достигает от 20 до 50%.
Среди основных причин оттока учеников — проблемы с получением потребительских кредитов и рассрочек в банках: ставки по ним выросли в 3-5 раз после повышения ключевой до 20%. Процент одобрений также снизился: раньше кредитные заявки учеников онлайн-школ проходили одобрение в 70-75% случаев, сейчас — в 30-40%, сообщили «Ведомости».
На падение продаж также влияют проблемы с оплатой курсов клиентами из других стран после приостановки работы Visa и Mastercard. У EdPro, Ultimate Education, «Нетологии» и других компаний каждый пятый ученик — иностранец.
Еще одна причина оттока учеников — отключение рекламы на крупных платформах и блокировка зарубежных соцсетей. Компании пересматривают планы по экспансии в другие страны.
Суммарная выручка 100 лучших EdTech-компаний России за 2021 год выросла на 70%, до 73 млрд рублей. Лидером рынка в прошлом году стал образовательный холдинг VK — Skillbox Holding Limited. Эксперты считают, что дальнейшей консолидации EdTech-рынка в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать и одна из ключевых причин — экономические санкции из-за событий на Украине.
Фото на обложке: fizkes /
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