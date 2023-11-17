Платежная система «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы

Российская платежная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы, ее принимают около 40% пунктов продаж.

«Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории Венесуэлы. Порядка 36% всех платежных пунктов принимают уже карты "Мир", почти 40%. У торговых пунктов есть возможность принимать такую оплату», — сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто (цитата по «Ведомостям»).

На острове Маргарита доступна оплата покупок картой «Мир» в 100% торговых точек, добавил Хиль Пинто.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что некоторые венесуэльские банки открыли корреспондентские счета в кредитных организациях, которые обеспечивают российско-венесуэльскую торговлю.

О старте работы платежной системы «Мир» в Венесуэле стало известно в середине октября. Тогда сообщалось о работе более 80 тыс. терминалов.

В 2023 году Банк России планировал вывести карты платежной системы «Мир» в пять–шесть новых стран. Сейчас воспользоваться «Миром» также можно в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии.

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