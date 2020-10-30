Трое русскоязычных инвесторов с партнерами запустили фонд VentureIsrael для deeptech-стартапов

Запущен новый венчурный фонд VentureIsrael для израильских стартапов, ориентированных на глубокие технологии (deeptech). Об этом сообщил инвестор и управляющий партнер нового фонда Роман Гольд на своей странице в Facebook .

В фонде VentureIsrael пять управляющих партнеров — Гади Исаев (Gadi Isaev), Роман Гольд (оба также являются учредителями израильской инвестиционной платформы JSCapital), Майкл Харт (Michael Harte, главный операционный директор и руководитель группы инноваций Barclays), Александр Заранкин (также управляющий партнер в JSCapital) и Игорь Туркин (генеральный партнер IMG Partners).

У VentureIsrael две штаб-квартиры, они расположены в Тель-Авиве и Лондоне. По словам Гольда, фонд уже начал инвестировать в израильские deeptech-стартапы и в ближайшее время объявит о новых сделках.

В разговоре с Rusbase Гольд уточнил, что основной акцент фонда — инвестиции в стартапы на посевной стадии. Однако фонд также готов финансировать в проекты на раунде А (этап выхода стартапа на рынок и организация серийного производства).

«Мы определяем израильский стартап как компанию с израильскими фаундерами. То есть сам стартап может быть инкорпорирован и находиться где угодно, но его основатели должны быть интегральной частью израильской стартап-экосистемы», — сообщил Гольд, отвечая на вопрос о том, будет ли фонд рассматривать стартапы, базирующиеся в Израиле, но с основателями из других стран.

Он уточнил, что «скорее всего, подавляющее большинство компаний из нашего портфеля будут физически находиться в Израиле».

Объем нового фонда не раскрывается.

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