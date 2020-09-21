Владелец «Билайна» задумался о покупке онлайн-кинотеатра Megogo

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном и медиарынках.

По словам одного из собеседников издания, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд рублей. Другой собеседник утверждает, что это стоимость только российского бизнеса Megogo.

Если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода, отметил один из них.

Основатель и главный исполнительный директор Megogo Владимир Боровик и представитель VEON Ltd не ответили на запрос РБК. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.

Украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Помимо Украины у компании есть представительства в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Молдавии и Азербайджане. Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Российское юрлицо сервиса ООО «Мегого», по данным СПАРК, принадлежит кипрской Magavin Enterprises Limited. Владельцами последней, согласно данным местного реестра юрлиц, через цепочку компаний являются киприоты Димостенис Кристомилас и Александрос Гавриилидис. Выручка ООО в 2019 году — 2 млрд рублей, чистая прибыль — 74,6 млн рублей.

«Вымпелком» с конца 2017 года сотрудничает с Megogo: сначала сервис стал доступен для абонентов мобильной связи в приложении «Мобильное ТВ» на смартфонах и планшетах, а в середине 2018-го абоненты домашнего телевидения получили возможность смотреть видео по подписке на своих ТВ-приставках.

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