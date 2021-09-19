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Корабль SpaceX с полностью гражданским экипажем успешно вернулся на Землю

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

На Землю успешно вернулся космический корабль корабль Crew Dragon с полностью гражданской миссией Inspiration4. Он вернул с орбиты четырех пассажиров — среди них не было ни одного профессионального космонавта.

Корабль SpaceX с полностью гражданским экипажем успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приземлился (точнее, приводнился) в Атлантическом океане недалеко от берегов Флориды.

Видеозапись возвращения команды Inspiration4 опубликована в твиттере SpaceX. «Добро пожаловать обратно на планету Земля», — поприветствовала компания пассажиров Crew Dragon.

Полная запись приземления доступна здесь.

Полет был примечателен тем, что в команде корабля из четырех человек не было ни одного профессионального космонавта, только гражданские.

Один из пассажиров — миллиардер Джарер Айзекман, который и оплатил путешествие на орбиту. Сам полет стал частью проекта по сбору средств для детской исследовательской больницы Св. Иуды в США.

В команду также вошли 38-летний глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, 51-летняя профессор муниципального колледжа Сиан Проктер, 29-летняя помощница врача Хейли Арсено и  42-летний инженер по обработке данных в Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Корабль стартовал с Земли 15 сентября, миссия Inspiration4 длилась три дня. Но кроме символической роли она сыграла и роль коммерческую — похоже, космический маркетинг очевидно начинает набирать обороты.

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Фото: inspiration4.com

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