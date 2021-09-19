Корабль SpaceX с полностью гражданским экипажем успешно вернулся на Землю

На Землю успешно вернулся космический корабль корабль Crew Dragon с полностью гражданской миссией Inspiration4. Он вернул с орбиты четырех пассажиров — среди них не было ни одного профессионального космонавта.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приземлился (точнее, приводнился) в Атлантическом океане недалеко от берегов Флориды.
Видеозапись возвращения команды Inspiration4 опубликована в твиттере SpaceX. «Добро пожаловать обратно на планету Земля», — поприветствовала компания пассажиров Crew Dragon.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Полная запись приземления доступна здесь.
Полет был примечателен тем, что в команде корабля из четырех человек не было ни одного профессионального космонавта, только гражданские.
Один из пассажиров — миллиардер Джарер Айзекман, который и оплатил путешествие на орбиту. Сам полет стал частью проекта по сбору средств для детской исследовательской больницы Св. Иуды в США.
В команду также вошли 38-летний глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, 51-летняя профессор муниципального колледжа Сиан Проктер, 29-летняя помощница врача Хейли Арсено и 42-летний инженер по обработке данных в Lockheed Martin Кристофер Семброски.
Корабль стартовал с Земли 15 сентября, миссия Inspiration4 длилась три дня. Но кроме символической роли она сыграла и роль коммерческую — похоже, космический маркетинг очевидно начинает набирать обороты.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: inspiration4.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Один день в космосе: Члены гражданской миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии
- 2 Космическая одиссея: как коммерческие полеты открывают рекламные возможности для брендов
- 3 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 4 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
- 5 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»