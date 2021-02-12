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Почти 4 тысячи малых предприятий должны вернуть кредиты по господдержке

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

От представителей малого бизнеса, которые воспользовались господдержкой в прошлом году, потребуют вернуть кредиты, сообщили «Ведомости».

Почти 4 тысячи малых предприятий должны вернуть кредиты по господдержке

Речь идет о предприятиях пострадавших из-за пандемии отраслей. Малому бизнесу предлагались беспроцентные кредиты на выдачу заработной платы и кредиты под 2% годовых с возможностью списания.

По двум мерам поддержки было оформлено почти 200 тысяч соглашений, размер выданных средств составил более 400 млрд рублей, приводятся данные со ссылкой на оценку специалистов РЭУ им. Плеханова. Помощь оказывалась при условии сохранения более 90% рабочих мест.

В итоге почти 2% участников программы господдержки уволили более 10% сотрудников, выяснило Минэкономразвития. Теперь их обяжут вернуть кредиты, причем по ставкам коммерческих банков.

Между тем не всегда сотрудники уходили по инициативе работодателя. Часть работников прекращали трудовые отношения по собственному желанию. Уточняется, что в условиях льготных кредитов такой вариант не оговаривался.

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