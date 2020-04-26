Компании с долгами по налогам не получат поддержку от государства

Компании с задолженностью по налогам не смогут получить господдержку на выплат зарплат. Критерии предоставления помощи из бюджета появились на государственном портале «Экономика без вируса».

Каким условиям должен соответствовать бизнес для получения господдержки:

относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

по состоянию на 1 января 2020 года не должно быть задолженностей по налогам;

на момент подачи заявления количество работников должно быть сохранено на прежнем уровне, либо сокращено не более чем на 10%.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу на выплату зарплат. Компании должны получить субсидии в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц — это минимальный размер оплаты труда.

Бизнес может потратить деньги для решения неотложных проблем: выплаты зарплат или долгов за коммунальные услуги.

Чтобы получить субсидию за апрель, надо подать заявление в ФНС с 1 мая до 1 июня. Заявки на субсидии за май принимаются с 1 июня до 1 июля. Реестр получателей субсидий формирует налоговая.

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