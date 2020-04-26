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Компании с долгами по налогам не получат поддержку от государства

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компании с задолженностью по налогам не смогут получить господдержку на выплат зарплат. Критерии предоставления помощи из бюджета появились на государственном портале «Экономика без вируса».

Компании с долгами по налогам не получат поддержку от государства

Каким условиям должен соответствовать бизнес для получения господдержки: 

  • относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;
  • не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
  • по состоянию на 1 января 2020 года не должно быть задолженностей по налогам;
  • на момент подачи заявления количество работников должно быть сохранено на прежнем уровне, либо сокращено не более чем на 10%.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу на выплату зарплат. Компании должны получить субсидии в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц — это минимальный размер оплаты труда. 

Бизнес может потратить деньги для решения неотложных проблем: выплаты зарплат или долгов за коммунальные услуги. 

Чтобы получить субсидию за апрель, надо подать заявление в ФНС с 1 мая до 1 июня. Заявки на субсидии за май принимаются с 1 июня до 1 июля. Реестр получателей субсидий формирует налоговая. 

Фото: Unsplash

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