Viber «приземлился» и открыл представительство в России

Мировые ИТ-гиганты постепенно «приземляются» в России в соответствии с требованиями закона и Роскомнадзора. Об открытии представительства на территории страны сообщили в Viber – ранее у компании не было российского юридического лица.
Об открытии российского представительства RB сообщили в пресс-службе Viber.
«Мессенджер Viber открыл представительство в России для соблюдения законодательства. Ранее у Viber не было юридического лица в РФ», – отметили в компании.
Свое представительство Viber открыл в соответствии с российским законом о «приземлении» IT-гигантов. Таким образом компания выполнила 2 из 3 требований Роскомнадзора – ранее мессенджер зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства.
Отметим, что в карточке Viber на сайте Роскомнадзора на момент публикации не было отметки, что компания выполнила требование об открытии представительства в России.
Требования закона о «приземлении» постепенно выполняют и другие международные корпорации. Часть из них уже выполнили Apple и сингапурская социальная сеть LikeMe.
Закон обязывает зарубежные IT-компании с аудиторией в России 500 тыс. пользователей и выше открыть в стране филиалы, разместить форму для обратной связи российских пользователей и организаций. Под требования закона попали 13 компаний.
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Фото на обложке: Vladimka production /
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