Viber рассказал о новых инструментах для борьбы со спамом в приложении
Viber объявил о запуске нескольких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись также функции поиска. Об этом говорится в сообщении компании.
- У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты.
- Уведомления от сообществ и приглашения в групповой чат от неизвестных отправителей будут автоматически попадать в специальную папку с новыми сообщениями. Это позволит защитить основной список чатов от нежелательных запросов.
- Новая возможность поиска людей. При вводе имени пользователя в строку поиска, имя вместе с фотографией профиля отобразится в результатах выдачи. В соответствии с политикой безопасности Viber все чаты, инициированные таким образом, будут подвергаться дополнительным мерам конфиденциальности, а именно:
- Телефонные номера пользователей будут скрыты, пока они сами не решат ими поделиться;
- Статус присутствия пользователя (онлайн/офлайн) будет скрыт;
- Голосовые и видеозвонки отключены.
Пользователи, которые не хотят, чтобы другие могли найти их с помощью функции поиска, должны запретить такую возможность в настройках. Для этого нужно перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», далее – в «Конфиденциальность», где потребуется изменить параметр «Разрешить пользователям находить вас по вашему имени».
Новая функция поиска, а также специальная папка для входящих от неизвестных отправителей будут протестированы в некоторых странах, после чего их внедрят на глобальном уровне.
Фото: Viber
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