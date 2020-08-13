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Viber рассказал о новых инструментах для борьбы со спамом в приложении

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Viber объявил о запуске нескольких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись также функции поиска. Об этом говорится в сообщении компании.

Viber рассказал о новых инструментах для борьбы со спамом в приложении
  • У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты.
Чтобы установить этот параметр конфиденциальности, необходимо перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», там выбрать «Конфиденциальность», далее – «Группы», и в «Управлении» задать необходимые ограничения.
  • Уведомления от сообществ и приглашения в групповой чат от неизвестных отправителей будут автоматически попадать в специальную папку с новыми сообщениями. Это позволит защитить основной список чатов от нежелательных запросов.
  • Новая возможность поиска людей. При вводе имени пользователя в строку поиска, имя вместе с фотографией профиля отобразится в результатах выдачи. В соответствии с политикой безопасности Viber все чаты, инициированные таким образом, будут подвергаться дополнительным мерам конфиденциальности, а именно:
  1. Телефонные номера пользователей будут скрыты, пока они сами не решат ими поделиться;
  2. Статус присутствия пользователя (онлайн/офлайн) будет скрыт;
  3. Голосовые и видеозвонки отключены.

Пользователи, которые не хотят, чтобы другие могли найти их с помощью функции поиска, должны запретить такую возможность в настройках. Для этого нужно перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», далее – в «Конфиденциальность», где потребуется изменить параметр «Разрешить пользователям находить вас по вашему имени».

Новая функция поиска, а также специальная папка для входящих от неизвестных отправителей будут протестированы в некоторых странах, после чего их внедрят на глобальном уровне.

Фото: Viber

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