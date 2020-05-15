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Viber запустил групповые видеозвонки на смартфоне и компьютере

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Мессенджер Viber запускает групповые видеозвонки на смартфоне и компьютере неограниченной продолжительности с участием до 20 человек. Об этом говорится в сообщении компании.

Viber запустил групповые видеозвонки на смартфоне и компьютере

Чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку «видео» в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок.

При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

В ближайшее время мессенжер планирует увеличить количество человек, которые могут участвовать в видеозвонке.

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20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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