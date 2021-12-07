Запущен новый венчурный фонд для российских IT-стартапов с фокусом на зарубежные рынки

Предприниматели Замир Шухов и Кирилл Тимофеев запустили венчурный фонд Vibranium Venture Capital на $10 млн. Инвестиции получат быстрорастущие российские IT-стартапы, которые намерены выходить на зарубежные рынки, говорится в сообщении Vibranium.VC.

Vibranium.VC создается на восемь лет с инвестиционным периодом четыре года. В планах фонда закрыть 20 сделок за два года. Средний чек по каждому из проектов составит $200 тыс. Фонд также будет синдицировать сделки с ведущими российскими венчурными инвесторами, включая активные сообщества бизнес-ангелов и институты развития.

Первую сделку Vibranium.VC рассчитывает закрыть до конца декабря 2021 года.

Фонд сфокусируется на инвестициях в быстрорастущие российские IT-стартапы, работающие в различных отраслях экономики и готовые к выходу на зарубежный рынок. Базовые требования к проектам — создание продукта в В2В-сегменте на основе передовых технологий и потенциал быстрого роста на глобальных рынках.

Vibranium.VC ориентируется на проекты стадий seed, post-seed, pre-round-A, имеющие продажи на локальном рынке и выручку от продаж свыше 1 млн рублей в месяц.

Оставить заявку на получение инвестиций от Vibranium.VC можно по ссылке.



«Мы планируем помогать стартапам не только деньгами, но и своим опытом, связями с ведущими инновационными экосистемами и всячески способствовать их успеху. Название "Вибраниум" выбрано неспроста — это хоть и мифический, но самый крепкий металл во вселенной, а наш слоган Stronger with Vibranium (“Сильнее с Вибраниум”) демонстрирует то, что получит стартап, принимая наши инвестиции: он станет намного крепче и устойчивее» — сообщил основатель и управляющий партнер Vibranium.VC Замир Шухов.

Замир Шухов — серийный предприниматель и бизнес-ангел с опытом построения корпоративных инновационных экосистем и акселераторов. В частности, он является гендиректором и партнером Global Venture Alliance (GVA) и членом совета директоров ряда компаний. Кирилл Тимофеев — серийный предприниматель с экспертизой в масштабировании бизнеса.

Помимо Замира Шухова и Кирилла Тимофеева в управленческую команду Vibranium.VC вошли менеджеры с отраслевой экспертизой в области венчурных инвестиций. Операционный директор Vibranium.VC Ольга Сокурова занимала аналогичную позицию в GVA, директор по развитию фонда Валентина Подгайная — ex-скаут в MTS StartupHub и ex-директор проектов в GVA. В команде экспертов — профессионалы в области инноваций, инвестиций, финансов и юриспруденции.

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Фото на обложке: Unsplash