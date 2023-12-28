В России намерены упростить выдачу виз для зарубежных инвесторов

Бизнес-объединение «Деловая Россия» направила письмо в Минэкономразвития с предложением запустить многократную деловую визу сроком на три года. Ее будут выдавать только по ходатайству «Деловой России, ТПП, РСПП или «Опоры России», пишут «Известия».

Сейчас получить визу можно максимум на один год, но фактически в стране можно находиться три месяца в каждом из полугодий. По поручению президента Владимира Путина Минэк вместе с «Деловой Россией» уже рассматривают вопрос о внесении поправок в законодательство, согласно которым может вводиться новый тип виз: их можно будет получить в случае, если бизнесмен реализует в РФ инвестпроект на сумму свыше 100 млн рублей.

По словам председателя санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Панова, в 2023 году инвесторы из «дружественных» стран стали больше интересоваться участием в значимых проектах регионов России.

Он считает, что действующих визовых норм в один год мало, так как нужно время от фазы инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию. Необходимость ходатайства от бизнес-объединений председатель объясняет тем, что у тех есть данные о зарубежных партнерах, которые готовы заключить инвестиционные соглашения.

Эта норма, по мнению Панова, поможет эффективно информировать бизнесменов о новых правилах деловых виз, а также позволит снизить нагрузку на федеральные ведомства, которые занимаются первичной оценкой иностранных предпринимателей.

Минэкономразвития вместе с заинтересованными ведомствами и «Деловой Россией» уже ведут работу по внедрению многократных бизнес-виз для зарубежных инвесторов. Предложение о ходатайстве еще прорабатывается, отметили в ведомстве.

В 2023 году почти 70% российских предпринимателей стали искать инвесторов для своего бизнеса. Чаще всего дополнительные средства выделяют таким областям, как IT, медицина, строительство, производство, финансовые и юридические услуги. Каждый второй в ходе опроса заявил, что находить деньги для проектов за последние два года стало сложнее.

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