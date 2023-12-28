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В России намерены упростить выдачу виз для зарубежных инвесторов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бизнес-объединение «Деловая Россия» направила письмо в Минэкономразвития с предложением запустить многократную деловую визу сроком на три года. Ее будут выдавать только по ходатайству «Деловой России, ТПП, РСПП или «Опоры России», пишут «Известия».

В России намерены упростить выдачу виз для зарубежных инвесторов

Сейчас получить визу можно максимум на один год, но фактически в стране можно находиться три месяца в каждом из полугодий. По поручению президента Владимира Путина Минэк вместе с «Деловой Россией» уже рассматривают вопрос о внесении поправок в законодательство, согласно которым может вводиться новый тип виз: их можно будет получить в случае, если бизнесмен реализует в РФ инвестпроект на сумму свыше 100 млн рублей.

По словам председателя санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Панова, в 2023 году инвесторы из «дружественных» стран стали больше интересоваться участием в значимых проектах регионов России.

Он считает, что действующих визовых норм в один год мало, так как нужно время от фазы инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию. Необходимость ходатайства от бизнес-объединений председатель объясняет тем, что у тех есть данные о зарубежных партнерах, которые готовы заключить инвестиционные соглашения.

Эта норма, по мнению Панова, поможет эффективно информировать бизнесменов о новых правилах деловых виз, а также позволит снизить нагрузку на федеральные ведомства, которые занимаются первичной оценкой иностранных предпринимателей.

Минэкономразвития вместе с заинтересованными ведомствами и «Деловой Россией» уже ведут работу по внедрению многократных бизнес-виз для зарубежных инвесторов. Предложение о ходатайстве еще прорабатывается, отметили в ведомстве. 

В 2023 году почти 70% российских предпринимателей стали искать инвесторов для своего бизнеса. Чаще всего дополнительные средства выделяют таким областям, как IT, медицина, строительство, производство, финансовые и юридические услуги. Каждый второй в ходе опроса заявил, что находить деньги для проектов за последние два года стало сложнее. 

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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