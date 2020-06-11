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Групповые видеозвонки в Viber стали доступны в России

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Проведение групповых видеочатов с 20 участниками стало доступно пользователям Viber в России, рассказали Rusbase в компании. О планируемом запуске данной функции было объявлено еще в мае.

Групповые видеозвонки в Viber стали доступны в России

Групповые видеозвонки доступны с 11 июня для всех пользователей мобильной и ПК-версии Viber 10 или новее. Чтобы начать видеозвонок необходимо:

  • нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана;
  • выбрать контакты для подключения к звонку;
  • нажать на кнопку вызова.

Если же в процессе беседы требуется подключить новых участников, нужно нажать на кнопку «Добавить» и выбрать собеседников.

Как было заявлено ранее, каждый участник конференции может закрепить видео определенного человека на своем экране. Также можно отключать звук и видео во время разговора и смотреть, сделали ли это другие собеседники.

Фото: Sulastri Sulastri / Shutterstock

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