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Победители премии RB Digital Awards 2024 станут героями видеоподкаста

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 февраля 2024 года состоится финал премии в области цифровой трансформации бизнеса RB Digital Awards 2024. На гала-ужине станут известны имена восьми победителей в разных номинациях. Традиционно они получат дизайнерские статуэтки, но не только их. В этом году мы также пригласим их стать героями видеоподкаста KOTELOV digital finance.

Победители премии RB Digital Awards 2024 станут героями видеоподкаста
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RB Digital Awards 2024 проходит уже четвертый год подряд. И каждый раз мы стараемся привнести что-то новое. Например, разрабатываем новый дизайн памятных статуэток для победителей, вдохновленный происходящими в мире событиями. 

В этом году мы объединились с компанией-разработчиком ПО KOTELOV, которая развивает на YouTube свой ИТ-подкаст. Уже сейчас канал собрал вокруг себя лучших разработчиков, ИТ-директоров крупнейших компаний и продакт-менеджеров. KOTELOV digital finance невозможно не заметить, если вы в ИТ. И мы подарим возможность победителям премии рассказать о себе и своих кейсах широкой аудитории. 

Ведущие подкаста обсудят с героями тренды и проблемы российской ИТ-индустрии и то, какие могут быть пути решения, без чего невозможного сегодня создавать успешные востребованные проекты и многое другое. Запись стартует сразу после финала премии. Готовые выпуски можно будет посмотреть на отдельном лендинге RB.RU. Следите за анонсами в наших соцсетях.

Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock

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