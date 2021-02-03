Moscow Seed Fund вложился в фабрику рекламных роликов VIDI

Платформа для быстрого создания видеороликов для digital среды VIDI привлекла 1,6 млн рублей от фонда развития венчурного инвестирования Moscow Seed Fund, сообщили RB.ru представители фонда.

Клиентами VIDI являются рекламные агентства, бренд-менеджеры компаний. После заполнения брифа через 10 дней заказчик получает на выбор 3 готовых рекламных ролика, подготовленных контентмейкерами платформы под контролем команды VIDI, уточняется в сообщении.

«События последнего года показали, что многие компании начали сокращать бюджеты на креативы, и использование классических способов видеопроизводства стало недоступным, что позволило VIDI показать свою эффективность в условиях ограниченных ресурсов», — пояснил СЕО VIDI Кирилл Лаврухин.

Ранее проект поддержал новый партнер Moscow Seed Fund — инвесткомпания ADV LaunchPad. Полученные инвестиции VIDI направит на увеличение оборотных средств, необходимых для быстрого роста компании.

В ближайшее время проект планирует выход на зарубежный рынок и внедрение своей модели производства видеокреативов на такие рекламные площадки, как Google, Facebook, MyTarget, TikTok.

Проект VIDI появился в качестве небольшого стартап-проекта в дивизионе компании «АДВ Экспириенс» весной 2019 года. После пилотных роликов было решено сделать из VIDI самостоятельную компанию. Среди своих клиентов платформа указывает онлайн-гипермаркет «Утконос», Burger King, онлайн-университет Skillbox, ВТБ, Bausch & Lomb, Cinemood и другие компании.

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