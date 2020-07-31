«Для инвестиций пандемия — это хорошо»: фонды и инвесторы о том, куда вложились в кризис

Rusbase опросил российских частных инвесторов и венчурные фонды и узнал, куда они инвестировали во время пандемии и почему.

Игорь Лутц, сооснователь и партнер the Untitled Ventures

В настоящий момент мы активно смотрим на проекты в области электронной коммерции и, в частности, на проекты, связанные с работой на быстрорастущем рынке маркетплейсов и экосистем: интеграции, контент, логистика, аналитика. Это все еще достаточно молодой рынок с огромным потенциалом. В условиях пандемии большое количество новых пользователей были вынуждены приобрести опыт онлайн-покупок и потребления, и этот рынок получил уникальные стимулы к кратному росту.

Дмитрий Сутормин, управляющий партнер и основатель YellowRockets

Во время пандемии мой портфель очень хорошо себя чувствует. Три портфельных компании в этом году подняли очередные раунды — MyBuddy, ElectroNeek, Elementaree. Сейчас продолжаем инвестировать в автоматизацию и робототехнику, RPA, cloud, big data и другие deeptech-IT.

Герман Каплун, сооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments

Во время пандемии мы в TMT Investments инвестировали в то, что и раньше. Активно смотрим на SaaS, большие данные, интернет вещей, дистанционное обучение, финтех. Просто более жестко оцениваем мультипликаторы, чтобы они не были нереально высокими.

Почти не смотрим сейчас на e-commerce, на большинство проектов, связывающих онлайн и офлайн, однако приняли решение об инвестиции в сервис доставки. Исключение сделали, так как на услуги сервисов доставки спрос резко вырос в этом году, и эта компания показала огромные темпы роста. Кроме того, у нее хорошая маржинальность, отличная команда и понятен потенциальный экзит (у компании уже есть предложения о покупке).

Также инвестировали второй раз в финтех-компанию 3S Money. Мы уже были инвестором в этом проекте и довольны тем, как компания развивается. Большинство показателей идет с опережением плана.

Сам финтех, как замена традиционных банков, очень понятный и долгосрочный тренд. Очень адекватная и эффективная команда, хорошо понимающая, что она делает.

Кроме того, инвестируем в биотех-компанию (звездная команда, огромный рынок и потенциал), в компанию в сфере интернета вещей (ее сервисы — это значительное уменьшение затрат для традиционных бизнесов).

В этом году многие отличные компании не смогут показать сильный рост. Это тот редкий случай, когда это не означает, что они не интересны, надо смотреть на структуру выручки и затрат. Высока вероятность, что компании, которые росли в прошлом году в 2 раза, покажут в этом рост на 20-30% и только в следующем году вернутся к высоким темпам роста.

Очень много клиентов закрыли свой бизнес или резко уменьшили бюджеты на различные сервисы. В том числе пересматривают нужность всех своих поставщиков услуг. Это нормально в такой ситуации и если 80% клиентов не откажутся от услуг стартапа, то это доказывает его нужность и значительные перспективы.

Так что продолжаем активно инвестировать и не видим причин останавливаться. Наоборот, кризис — это прекрасный момент для входа фондов в проекты, так как инвесторов становится временно меньше.

Игорь Калошин, исполнительный директор Angelsdeck, партнер Smarthub.vc

Пандемия не сильно повлияла на активность, через клуб Angelsdeck и бутик Smarthub прошло несколько интересных сделок, например, Intelliboard (аналитика для образовательных LMS-систем), Jobeasy (обучение IT-профессиям), HyPoint (производство топливных водородных элементов). Каждый из проектов демонстрирует отличную динамику и имеет хороший потенциал на растущем рынке.

Сергей Дашков, бизнес-ангел, сооснователь «СДС-Фудс»

Я всегда готов для follow on инвестиций в свои портфельные компании, показывающие хорошую динамику. Например, с начала 2020 года сделал follow on для ElectroNeek RPA (роботизированная автоматизация процессов), Sarafan Technology (IT-компания, работающая на стыке AI-Tech, Fashion-Tech и ADV-tech) и Getshop.TV. Из последнего? Публичная новая сделка — медицинский сервис Checkme.ru.

Александр Румянцев, венчурный инвестор

Пандемия перевернула все с ног на голову и развернула венчурный рынок в онлайн. Благодаря вирусу появился большой спрос на наш онлайн-акселератор, и я инвестирую в выпускников акселератора. Так, инвестиционная сессия прошла 25 июня, в рамках которой я сделал 6 инвестиционных предложений. Новая сессия состоялась 17 июля. Поэтому работы стало намного больше, и это радует.

Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital

Я сам сейчас не инвестирую. Все мое внимание и интересы сосредоточены на инвестициях венчурного фонда, в котором есть и мои инвестиционные средства. И фонд инвестировал в VR телемедицинскую платформу, решения в сфере кибербезопасности, платформу для работы с программным обеспечением в области искусственного интеллекта, приложение для образовательного аудио контента. Все направления очень перспективные в независимости от кризиса.

Сергей Топоров, партнер Leta Capital

Так получилось, что из того, что мы объявляли в околокарантинные времена —NovaKid, Buddy.ai и follow on в наш портфельный Intelliboard — все попали в область EdTech. Но все эти сделки мы готовили заранее. Пандемия на них повлияла скорее как катализатор развития компаний, которые, с моей точки зрения, и без нее имеют хороший долгосрочный потенциал. Инвестировали туда, в первую очередь, потому что верим в основателей, их видение и способности его реализовать.

Еще мы сделали сделку в области синтетических данных, так как тоже видим большой потенциал этого направления. Вообще я не могу сказать, что наши инвестиции как-то прямо завязаны на пандемию. Мы стараемся все же рассматривать долгосрочные стратегии развития, которые будут развиваться на периоде 5-7 лет, а не просто получают короткий всплеск от сложившейся ситуации.

При этом безусловно сейчас отличное время стараться вытащить максимум из возникающих возможностей. Например, сейчас лучшее время для удаленных продаж, и отсутствие физического офиса в плановой географии перестало быть непреодолимым барьером для заключения сделок. И это надо использовать.

Иван Золочевский, CEO венчурного сообщества AltaClub

Инвесторы AltaClub во время пандемии не прекращали свою активность. Особое внимание инвесторы уделили сервисам, которые повышают продуктивность сотрудников, упрощают коммуникацию между бизнесом и удаленными сотрудниками. Во время пандемии актуальность таких сервисов возросла.

Среди таких компаний: Miro (платформа для работы распределенных команд), Benepass (технологичное решение, помогающее малому и среднему бизнесу управлять выплатами налоговых льгот своим сотрудникам), Lili (мобильный банкинг для фрилансеров) и другие.

Вадим Дьяков, руководитель стартап-студии ADV LaunchPad

Во время пандемии стартап-студия ADV LaunchPad проинвестировала 3 стартапа: в каждую команду — по 1,5 млн рублей.

Vidi — сервис автоматизации съемки видеороликов для малого и среднего бизнеса. Babily помогает родителям выстроить схему прикорма для ребенка и доставляет необходимые продукты на дом к конкретной дате. Платформа BSTR позволяет автоматизировать для агентства или бренда весь цикл взаимодействия с лидерами мнений с небольшой аудиторией.

У всех проектов привлекательный рынок, их развивают команды с хорошей экспертизой и четким понимаем, что нужно сделать, чтобы показать кратный рост. Проект Vidi решает насущные проблемы бизнеса, которому необходимо позиционировать себя в диджитал-пространстве. BSTR работает в этом же направлении, предлагая актуальные услуги для работы с блогерами. А сервис Babily в правильное время нашел свою нишу в e-com.

Михаил Гаврилов, частный инвестор, вице-президент «Банка Санкт-Петербург»

Считаю, что для инвестиций пандемия — это хорошо. За это время я вложил деньги в сервисы онлайн-образования с наставниками, занятий физкультурой дома и самотерапии, в решение для видеоаналитики в американском футболе. Еще из изменений за этот период времени — стало проще держать связь и смотреть на прогресс. У стартапов сокращаются расходы, им не нужен офис и прочее — появляется больше фокуса на бизнес.

Никита Ряузов, управляющий партнер ExpoCapital





В период пандемии мы инвестировали в проект 6nomads. Он разработал и развивает платформу по помощи HR-специалистам в поиске и подборе в штат IT-сотрудников, работающих в удаленном формате. По нашему мнению, формат удаленной работы, вынужденно набравший популярность во время кризиса, будет иметь долгосрочные перспективы, и востребованность продукта 6nomads будет расти.

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