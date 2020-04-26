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Российский HR-сервис 6nomads привлек $200 тысяч инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Платформа по поиску и найму удаленных IT-специалистов 6nomads привлекла $200 тысяч инвестиций от фонда Expo Capital, основателя Acrobator VC Баса Годски и двух бизнес-ангелов. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Российский HR-сервис 6nomads привлек $200 тысяч инвестиций

Полученные средства будут направлены на привлечение новых специалистов и компаний из Европы и США, укрепление на международном рынке HR-технологий.

Это не первые инвестиции 6nomads. В 2019 году платформа уже привлекала $100 тысяч от одного из первых инвесторов YouDo Николая Шестакова. Тогда инвестиции пошли на разработку технологии оценки разработчиков и начало сотрудничества с работодателями из Европы, Израиля и США.

6nomads была основана Денисом Шершневым в 2018 году. В настоящее время на платформе зарегистрированы 14,6 тысячи IT-специалистов и 1,3 тысячи компаний.

Фото: Unsplash

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