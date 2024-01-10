Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в середине января 2024 года

Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — протестировали и готовят к запуску полную версию с 15 января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.
Пользователям будут доступны персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты. За полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов РФ, в этом году планируется открыть еще как минимум 10 языковых разделов.
В конце 2023 года российское сообщество «Википедии» — «Викимедия.ру» — решило прекратить работу. Организация проработала в России 15 лет, она руководила сообществом русскоязычных авторов, проводила лекции и семинары.
Ранее Wikimedia получила в России 13 штрафов на общую сумму более 20 млн рублей – все они касаются нарушения порядка ограничения доступа к информации. Впервые фонд Wikimedia Foundation получил штраф в апреле 2022 года.
В октябре в Госдуме прозвучало предложение убрать «Википедию» из поисковой выдачи.
Фото на обложке: insta_photos /
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