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Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в середине января 2024 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — протестировали и готовят к запуску полную версию с 15 января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в середине января 2024 года

Пользователям будут доступны персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты. За полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов РФ, в этом году планируется открыть еще как минимум 10 языковых разделов.

В конце 2023 года российское сообщество «Википедии» — «Викимедия.ру» — решило прекратить работу. Организация проработала в России 15 лет, она руководила сообществом русскоязычных авторов, проводила лекции и семинары.

Ранее Wikimedia получила в России 13 штрафов на общую сумму более 20 млн рублей – все они касаются нарушения порядка ограничения доступа к информации. Впервые фонд Wikimedia Foundation получил штраф в апреле 2022 года.

В октябре в Госдуме прозвучало предложение убрать «Википедию» из поисковой выдачи.

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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