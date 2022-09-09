Российских вин на полках супермаркетов стало вдвое больше

Полки супермаркетов за последние два года вдвое пополнились российскими винами. В некоторых магазинах выделяют отельные места для вин определенных регионов России.

Раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В крупных сетях ассортимент составляет 120-150 наименований, российские вина там занимают 60%. При этом в гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%.

Наибольшим ассортиментом отличаются сети «Ашан», «Перекресток», супермаркеты «Табрис», магазины «Алкотека».

В марте на фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

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