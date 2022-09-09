Российских вин на полках супермаркетов стало вдвое больше

Полки супермаркетов за последние два года вдвое пополнились российскими винами. В некоторых магазинах выделяют отельные места для вин определенных регионов России.
Раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
В крупных сетях ассортимент составляет 120-150 наименований, российские вина там занимают 60%. При этом в гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%.
Наибольшим ассортиментом отличаются сети «Ашан», «Перекресток», супермаркеты «Табрис», магазины «Алкотека».
В марте на фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ювелирная компания Sokolov намерена до конца 2022 года выпустить облигации
- 2 Россияне из-за новой схемы мошенничества теряли до 700 тыс. рублей
- 3 Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран
- 4 S7 Airlines и «Яндекс» запустили совместную подписку
- 5 Россияне рекордно закупились китайским юанем
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022