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Российских вин на полках супермаркетов стало вдвое больше

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Полки супермаркетов за последние два года вдвое пополнились российскими винами. В некоторых магазинах выделяют отельные места для вин определенных регионов России.

Российских вин на полках супермаркетов стало вдвое больше

Раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В крупных сетях ассортимент составляет 120-150 наименований, российские вина там занимают 60%. При этом в гипермаркетах,  где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%.

Наибольшим ассортиментом отличаются сети «Ашан», «Перекресток», супермаркеты «Табрис», магазины «Алкотека».

В марте на фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

Фото на обложке: Unsplash

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